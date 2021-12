Concerto di Natale a Prato di Resia

La nevicata perfetta di mercoledì 8 dicembre scorso, quando su tutta la Val Resia erano caduti ben 50 centimetri di neve, ha costretto gli organizzatori dell'Associazione "ViviStolvizza" a rinviare il tradizionale Concerto di Natale.



A distanza di quindici giorni viene riproposto l'evento, mercoledì 22 dicembre alle ore 18,30 nel Santuario S. Maria Assunta di Prato, con il complesso "Gli Archi del Friuli e del Veneto" composto da Guido Freschi violino principale e direttore, Massimo Malaroda violino, Oscar Pauletto viola, Francesco Malaroda violoncello e Carlo Rizzi organo e cembalo. L'ingresso nel Santuario sarà consentito previa verifica green pass rafforzato, mascherina obbligatoria ed evitati assembramenti all'interno del Santuario.



Il Complesso delizierà i presenti con uno splendido programma musicale di "Le pastorali e i carols". Grande è la soddisfazione in seno all'Associazione "VivStolvizza", e per la programmazione del concerto, e per poter presentare, nonostante ancora l'abbondante neve, il programma che da anni caratterizza la piccola borgata di Stolvizza nel periodo natalizio. E' stato allestito il Presepe a grandezza d'uomo con sagome in legno finemente disegnate, sono stati costruiti Presepi lungo i vicoli più caratteristici del paese, posizionata sopra il paese la grande Stella che sarà accesa alle ore 22,00 la notte di Natale.



Possiamo dire che a Stolvizza è "esploso" il Natale, un piccolo e vivace paese che, cosi' coperto di neve, è già di per se un suggestivo straordinario Presepe naturale.