Concerto di Natale della Banda Musicale Primavera di Rivignano

Come consuetudine, anche quest'anno la Banda Musicale Primavera di Rivignano porgerà gli auguri alla popolazione in occasione del Concerto di Natale che si terrà Giovedì 26 dicembre alle 20.45 nell'auditorium comunale, in via A.Moro a Rivignano.

Per questo appuntamento la Banda Primavera proporrà un arrangiamento musicale della celebre fiaba dei fratelli Grimm "I musicanti di Brema", per banda e voce narrante.

Durante l'esecuzione inoltre verranno proiettate le immagini dell'artista grafico Manuel Grosso che, ispirandosi alle vicende del racconto, illustrerà in tempo reale alcune scene della fiaba.



Ad introduzione della serata verrà presentato il DVD storico e descrittivo dell'associazione con interviste, foto e filmati di ieri e di oggi.



Il Concerto di Natale chiude un anno intenso di attività per l'associazione musicale che nel corso del 2019 ha festeggiato i 50 anni di attività proponendo una serie di iniziative musicali che hanno riscosso un notevole riscontro di pubblico.



L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Rivignano Teor, dal Consiglio Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia e dall'ANBIMA FVG, l'ingresso è libero e gratuito.