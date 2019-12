Concerto di Natale della Nuova Banda di Orzano

Tutto pronto per il tradizionale Concerto di Natale che concluderà la serie di esibizioni annuali della Nuova Banda di Orzano, una delle protagoniste della scena musicale del territorio di Remanzacco. Appuntamento con ingresso gratuito giovedì 26 dicembre alle 18 nell’auditorium comunale De Cesare. In scaletta alcuni tra i più noti brani natalizi, diretti dal maestro Nevio Lestuzzi e una fiaba in lingua friulana, Il gatto con gli stivali che sarà raccontata da Dino Persello.

Non occorrerà però aspettare molto per la prima esibizione del 2020. Infatti sempre nel periodo natalizio sarà celebrato un altro momento tradizionale: la mattina del 1 gennaio al termine della Messa mattutina la banda accoglierà tutti in piazza a Orzano per i consueti auguri di buon anno al paese. Una tradizione che viene onorata da diverso tempo, visto che è stata una delle prime iniziative della Banda all'epoca neocostituita.

La Nuova Banda di Orzano come noto è stata fondata il 15 agosto 1948 nell'allora sede dell'Enal, in un periodo ricco di speranza per il futuro vista la guerra terminata da poco. Si presentò per la prima volta alla popolazione orzanese il 1° gennaio 1949 e proprio lungo quest'ultimo periodo ha celebrato con una serie di concerti i suoi primi 70 anni di attività.