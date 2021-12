Tutto pronto per il tradizionale Concerto di Natale della Nuova Banda di Orzano, una delle protagoniste della scena musicale del territorio di Remanzacco.



Appuntamento con ingresso gratuito domenica 26 dicembre alle 18 nell'auditorium comunale De Cesare. Per partecipare al concerto Note di Natale, al pubblico è richiesto il Green Pass rafforzato. I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione ai numeri 340 9041110 oppure 348 2260818. In scaletta alcuni tra i più noti brani natalizi, diretti dal maestro Nevio Lestuzzi con la partecipazione della cantante Federica Copetti, originaria di Osoppo e recente vincitrice per la categoria cantautori e primo premio assoluto al concorso canoro nazionale Percoto Canta 2021.



Nel calendario della Nuova Banda di Orzano vi è poi un altro appuntamento tradizionale: la mattina del 1 gennaio, al termine della Messa mattutina la banda accoglierà tutti in piazza a Orzano per i consueti auguri di buon anno al paese. Una tradizione che viene onorata da diverso tempo, visto che è stata una delle prime iniziative della Banda all'epoca neocostituita.



La Nuova Banda di Orzano come noto è stata fondata il 15 agosto 1948 nell'allora sede dell'Enal, in un periodo ricco di speranza per il futuro vista la guerra terminata da poco. Si presentò per la prima volta alla popolazione orzanese il 1° gennaio 1949 e proprio lungo quest'ultimo periodo ha celebrato con una serie di concerti che proseguono la sua storia lunga più di 70 anni.