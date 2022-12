Concerto di Natale in ricordo del maestro Contardo

Il Blanc European Festival, dopo aver scandito la nostra estate con inedite suggestioni musicali alla scoperta del territorio, viene a scaldare l’atmosfera autunnale e invernale in versione Winter con un concerto di Natale. Due gli appuntamenti, a Porcia l’11 dicembre e a Spilimbergo il 28 per promuovere la musica e insieme i luoghi che ospitano i concerti finalizzati anche a una “raccolta fondi per gli ultimi” sulla scia del valore della sostenibilità, in particolare nell’ambito sociale con la mutua assistenza.

L’apprezzata Orchestra sinfonica DoLaMiTi di Belluno, diretta da Matteo Andri, proporrà, oltre al repertorio classico e natalizio, alcune sofisticate composizioni sacre del Maestro Olinto Contardo, compositore friulano che fu direttore del Coro Nazionale della Rai di Torino, scomparso lo scorso dicembre nel suo studio, tra la sua arte: libri, spartiti e pianoforte. Primo appuntamento domenica 11 dicembre, alle ore 18, nella Chiesa di Sant’Agnese a Rotrai Piccolo, frazione di Porcia.

Un evento che vuole accompagnarci nell’atmosfera delle festività, come occasione augurale di condivisione ma anche di dedica all’amato maestro Olinto Contardo, nato a Rive d'Arcano nel 1932, direttore di orchestre e cori prestigiosi a Lubiana, all'Ente Lirico di Cagliari, a Udine, oltre che alla Rai di Torino, attivo in diverse città italiane ed estere. Ha composto in campo sacro diverse messe, cantate, mottetti e in campo profano ha musicato testi poetici di Padre Turoldo, Novella Cantarutti e altri autori friulani. Direttore artistico per oltre trent'anni dell'Associazione Musicale "Bertrando di Aquileia", ha orchestrato e diretto le rappresentazioni di varie operette friulane e pubblicato i volumi "Lis stelis" e "Cantemus omnes".

Protagonista l’Orchestra DoLaMiTi, nata come Orchestra Giovanile Bellunese nell’ottobre 2014 da un’idea di Matteo Andri che ne è anche il direttore musicale e artistico. Accoglie diversi studenti, amatori e professionisti provenienti da diversi Istituti Musicali pubblici e privati della provincia di Belluno. Si è esibita con diversi programmi in Italia (province di Belluno, Trento, Udine, Pordenone) e all’estero (Friburgo, Germania) e ha collaborato con diverse realtà musicali dei territori (cori bellunesi e trentini, orchestra giovanile di Codroipo, Orchestra Giovanile di Friburgo). Nell’ottobre 2019 l’OGB è stata invitata a partecipare alla serata conclusiva del festival “Oltre le Vette”, ove ha eseguito in prima assoluta la colonna sonora del film muto “Il Gigante delle Dolomiti” (1927), composta dal direttore Matteo Andri, formatosi al Conservatorio J. Tomadini di Udine, con un percorso talentuoso. Ha vinto diversi concorsi, tra cui il Premio “Stefano Marizza” a Trieste e il premio al concorso “Zanfi-Liszt” di Parma.

Ha seguito corsi di direzione con i maestri Ivan Villanova, José Rafaél Pascual Vilaplana e Sandro Gorli. Si è esibito da solista con l’Orchestra Sinfonica del F.V.G., l’Orchestra Mitteleuropa e l’Orchestra del Teatro Regio di Parma. Suona in duo con la violinista Laura Bortolotto con cui si è esibito in Italia, Germania, Polonia, Cile, Svezia, Grecia, Stati Uniti, Turchia, Argentina, Giappone. Sue musiche sono state eseguite alle rassegne di “Udine Contemporanea”, nei Conservatorio di Udine e di Bolzano e nella rassegna internazionale “Echos”. Parallelamente all’attività pianistica, dirige l’Orchestra Dolamiti, da lui fondata nel 2014, con la quale affronta il grande repertorio orchestrale classico e moderno.

Il concerto è stato realizzato con il sostegno di Comune di Porcia, Regione, BortolinKemo Spa, in collaborazione con Associazione Amici della Musica "Salvador Gandino", Associazione Musicale "Bertrando di Aquileia", Pordenone with Love.

Ingresso libero - prenotazioni disponibili alla mail associazioneblanc@gmail.com

