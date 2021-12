Concerto di Natale in Val Resia

Dopo un anno di assenza dovuta alla pandemia che non ha permesso la programmazione di eventi tipici della tradizione natalizia locale, mercoledì 8 dicembre l'Associazione di Stolvizza annuncia il Concerto di Natale. L'evento si terrà alle 17,30 nel Santuario S. Maria Assunta di Prato il giorno appunto dell'Immacolata.



A deliziare i tanti amanti della musica classica che riempiranno la Chiesa sarà il complesso "Gli Archi del Friuli e del Veneto" composto da Guido Freschi violino principale e direttore, Massimo Malaroda violino, Oscar Pauletto viola, Francesco Malaroda violoncello e Carlo Rizzi organo e cembalo.



Splendido ed in sintonia con l'imminente Natale il programma musicale annunciato, un Concerto "Le pastorali e i carols" con i seguenti brani:

G. F. Handel sinfonia "Il Messia";

Mozart due Sonate da chiesa per organo e archi k 69 e k 224;

J. S. Bach "Jesus bleibet meine Freunde" corale dalla cantata n. 147 - G. Rossini: Dal tuo stellato soglio " tema e variazioni versione N. Paganini;



Corelli pastorale dal concerto per la notte di Natale - L. V. Beethoven quinto tempo inno di ringraziamento dalla sesta sinfonia " Pastorale";Tre carols:"Joy to the World";"We Wish You a Merry Christmas";"Jingle Bells";C'è soddisfazione in seno all'Associazione per il programma proposto e particolarmente soddisfatto è il Presidente dell'Associazione Vivistolvizz,a Giancarlo Quaglia, che vede premiati gli sforzi del gruppo nel proporre iniziative che ormai da più di un anno vengono sospese o addirittura cancellate a causa del COVID 19.L'ingresso nel Santuario sarà consentito previa verifica green pass rafforzato, mascherina obbligatoria ed evitati assembramenti all'interno del Santuario.Info: "Associazione Vivistolvizza APS" Via Udine, 12 - 33010 STOLVIZZA di RESIASito: www.vivistolvizza.it - e.mail vivistolvizza@gmail.com.