Concerto di Natale Swing a Manzano

Venerdì 10 dicembre, a Manzano, è in programma il ‘Concerto di Natale Swing’, un evento natalizio originale ed emozionante, organizzato da The Chrunchy Candies orchestra in collaborazione con Anà-Thema Teatro.



Musiche degli anni ’30, ’40 e ’50 ma anche i grandi classici in una briosa performance ispirata dallo swing, dal boogie woogie, dalla beguin e dal jazz: indiscusse protagoniste sono le tre voci femminili che, unite a tre personalità scintillanti, non hanno mai mancato di coinvolgere il pubblico in una serata indimenticabile.



La Crunchy Candies Orchestra è formata da Diego Beltramini (Mr Riky, al contrabbasso), Luca Gardelliano (Mr Luke, alla chitarra), Cristiano Tomasin (Mr Cris, alla batteria) e dalle splendide voci di Martina Campagnaro (Marion), Chiara Marcotti (Claire) e Giulia Peressoni (Julie). Lo spettacolo sarà cantato e suonato dal vivo, con strumenti rigorosamente vintage e abiti ‘period perfect’!



L’evento rientra nella Rassegna Natalizia organizzata da Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' composta dai Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.



Appuntamento, quindi, venerdì 10 dicembre, alle 20.30, nell'aAula Magna della Scuola Media, Manzano.

E’ richiesto il Green Pass e la prenotazione su: prenotazioni@anathemateatro.com – cell. 345 3146797, tel. 0432 1740499 (cellulare e fisso dalle ore 15.00 alle 18.00)