Concerto di San Valentino in memoria del maestro organaro Gustavo Zanin

La Corale Caminese asp di Camino al Tagliamento, con la collaborazione della Parrocchia di Camino e delle Associazioni Kairos, Davide Liani e Accademia Organistica Udinese, che ha inserito l’evento nell’ambito del XIII festival organistico internazionale friulano “G.B. Candotti” propone in data 20 febbraio il tradizionale concerto di San Valentino per organo e coro giunto ormai alla 35ª edizione.



Da anni l’appuntamento musicale, che si tiene in occasione della Festa del Santo Patrono del paese, è un’attesa e gradita occasione per valorizzare l’organo, strumento d’elezione per Camino al Tagliamento.



Il concerto, previsto per le ore 17.30 nella Chiesa parrocchiale di Camino al Tagliamento sarà dedicato al ricordo di Gustavo Zanin (1930-2021) organato insigne, ascoltatore attento, amico, presente in tutte le edizioni del concerto.



Il concerto avrà per protagonista all’organo il giovane m. Lorenzo Rupil che proporrà brani di J. S. Bach, A. Vivaldi, F. Mendelsshon, R. Schuman e T, Dubois.



Nella seconda parte del programma l’organo sarà strumento di accompagnamento al coro. La Corale Caminese diretta dal mo Francesco Zorzini proporrà di B. Britten il dolcissimo “Hymn to the Vigin” a cui farà seguito “Lacrimosa” un brano in prima esecuzione di W. Themel. La corale quindi proporrà una nuova composizione del m.o F. Zorzini. “Dell’universo Dio creatore” un brano su testo in italiano dell’inno «Deus Creator Omnium» di Sant'Ambrogio, dedicato a Gustavo Zanin, organaro. Il concerto si concluderà con il delicato “Cantique del Jan Racine” di G. Fauré.Per maggiori informazioni r è possibile visitare il sito www.coralecaminese.com, la pagina Facebook, Instagram e il canale Youtube del Coro. (ingresso libero con obbligo di green passe mascherina).