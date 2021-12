Concerto Gospel natalizio con The NuVoices Project

Si chiude il 2021 musicale del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli con il tradizionale concerto Gospel natalizio. Sul palco, dopo i tre appuntamenti di apertura della stagione, con Elena Ledda, Emel Mathlouthi e il duo Bosso Giuliani, si esibirà l’ensemble vocale e strumentale The NuVoices Project, diretto da Rudy Fantin, con l’eccezionale featuring di Leslie Sackey, cantante degli “Hallelujah Gospel Singers” di Cheryl Porter e frontman dei Soul System, vincitori della decima edizione di X Factor Italia.



L'appuntamento è per martedì 21, dalle 20.45: c'è aria di festa per questo concerto che propone una raccolta di brani gospel che ci calano nell’atmosfera della profonda tradizione afroamericana e natalizia. In questo periodo così delicato, la formazione dei NuVoices, diretta dal Maestro Rudy Fantin, si reinventa, diventando un ensemble vocale composto da sei cantanti, accompagnati da pianoforte, basso e percussioni. Con loro sul palco un’ospite d’eccezione: Leslie Sackey, cantante degli “Hallelujah Gospel Singers” di Cheryl Porter e frontman dei Soul System, vincitori della decima edizione di X Factor Italia. Un progetto e una forma inediti, per continuare a sorprendere!



Il 2022 si aprirà, il 14 gennaio, con un grande protagonista della canzone d'autore italiana: il romano Edoardo De Angelis, che presenta il suo recente album “Il Cantautore Necessario” assieme al chitarrista Michele Ascolese.