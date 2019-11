Concerto in grotta a Villanova

L'autunno in versione sotterranea ha già riempito la Grotta Nuova di Villanova di storie, note musicali e curiosità geologiche. La stagione turistica prosegue per tutto il mese di novembre. Domenica 24 novembre, alle 11, è previsto il concerto “JsINTaPanza”, dell'associazione Adùn, un ensemble proveniente da Alesso, che mescola sapientemente musica folk con uno spettacolo di visual art. Susan e Sayra Franzil, Manuel Stefanutti e Emanuele Stefanutti chiuderanno la stagione con l'acustica sotterranea, la luce, il buio e i suoni naturali della grotta. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Il ritrovo prima della partenza (alla reception) è almeno un quarto d'ora prima rispetto all'orario indicato. Per costi e prenotazioni scrivere a tizcaver@gmail.com o chiamare il numero 347-8830590 (whatsapp). Per tutto il mese di novembre il percorso turistico della Grotta Nuova sarà visitabile tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 10 (apertura reception) alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30. Per ulteriori informazioni visitare la pagina facebook Grotte di Villanova, il sito www.grottedivillanova.it oppure contattare la reception (negli orari di apertura) ai numeri 0432-787915 e 320-4554597.