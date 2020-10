Concerto jazz con Alessandro Scolz

Giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 13.00, si terrà presso l’agriturismo Klanjšček a Oslavia (Loc. Ossario 33/C - presso Gorizia), nell’ambito del festival “Jazz & Wine of Peace 2020”, il concerto del pianista udinese Alessandro Scolz, il quale per l’occasione proporrà alcuni standard jazz assieme ad alcuni inediti di propria composizione.



L’evento è promosso dal Circolo Culturale Controtempo di Cormòns, in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia, la cooperativa culturale Maja di Gorizia e l’agriturismo Klanjšček di Oslavia.



Evento a numero chiuso e su prenotazione. Biglietto: 15,00 €.

Per informazioni e prevendita: Associazione Controtempo: tel. + 39 351 6112644; www.controtempo.org; email: ticket@controtempo.org o Kulturni dom di Gorizia (0481.33288). I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.