Concerto per l'Ucraina con la Fvg Orchestra al Teatrone

Un concerto per la pace, per dire no alla guerra attraverso l’arte e la bellezza della musica e per raccogliere fondi destinati a sostenere le necessità più urgenti della popolazione ucraina le cui sofferenze sono davanti agli occhi di tutto il mondo.



Venerdì 25 marzo, alle 20.45, sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la FVG Orchestra, diretta dal maestro Paolo Paroni, si esibirà in un concerto benefico il cui intero ricavato sarà devoluto a sostegno della popolazione ucraina.



“Il concerto nasce grazie alla sinergia e alla collaborazione tra enti culturali e aziende della nostra regione che hanno voluto mettere in comune le proprie risorse, riuscendo a realizzare in pochi giorni un grande evento benefico che diventa sia importante messaggio di pace sia aiuto finanziario concreto agli Ucraini – commenta il presidente di FVG Orchestra Paolo Petiziol. Il concerto, infatti, è organizzato da Fondazione Bon, FVG Orchestra e Intech srl, con la collaborazione di Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Associazione Culturale Mitteleuropa, Conservatorio Statale di Musica “J. Tomadini” di Udine, Studio Quadrato, Multilink e con il sostegno di Comune di Udine, Comune di Tavagnacco, Regione FVG, Ministero della Cultura.



La serata inizia con la Sinfonietta n.1 del compositore polacco Krzysztof Penderecki. “Nel secondo anniversario dalla sua scomparsa – spiega il direttore artistico di FVG Orchestra– vogliamo ricordare il musicista che anni fa a Udine aveva seguito il Polish Requiem. È un’artista di grande originalità compositiva, considerato un vero avanguardista che ha superato i rigidi steccati della musica contemporanea donando alcune partiture al mondo cinematografico e alla musica sacra.”Sul palco un grande solista come Massimo Mercelli, uno dei flautisti più apprezzati al mondo.Il concerto prosegue con il Notturno per orchestra d’archi e la Czech Suite op. 39 di Antonín Dvořák, due gemme del compositore ceco, molto amate dallo stesso Penderecki.I biglietti saranno acquistabili a partire da domani, martedì 15 marzo, presso la biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine nei consueti orari, oppure online su Vivaticket al link