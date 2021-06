Concerto per la Giornata Mondiale del Rifugiato

Il 20 giugno 1951 venne approvata la Convenzione sui Rifugiati da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per ricordare questo evento, dal 2001 ricorre, in questa data, la Giornata Mondiale del Rifugiato. Lo scopo dell’iniziativa è richiamare l’attenzione sul diritto d’asilo, garantito non solo da diritto internazionale ma anche dall’articolo 10 della Costituzione italiana.



In occasione della Giornata Mondiale del RIfugiato si terrà, a Trieste, un concerto al baracchino di Barcola (La Pineta delle Scimmie), che inizierà alle ore 20. A esibirsi con brani da lei composti sarà la cantautrice Paola Rossato, che sarà accompagnata dalla chitarra di Sergio Giangaspero. L a partecipazione è libera. Nel corso dell'evento verrà inoltre presentato il decalogo stilato dalla rete nazionale “Io Accolgo” (di cui ICS è parte) dal titolo “Per un nuovo Patto Europeo per i diritti e l’accoglienza”, che verrà consegnato al Parlamento italiano il prossimo 22 giugno.