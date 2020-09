Concerto per organo e corno delle alpi a Bagnaria Arsa

Riprende dopo lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus l’undicesima edizione del Festival Organistico Internazionale Friulano “G.B. Candotti”. E lo fa da un importantissimo appuntamento, unico nel panorama musicale. A Bagnaria Arsa, nella chiesa parrocchiale, si esibiranno infatti Francesco Di Lernia e Carlo Torlontano, componenti del Duo Corno delle Alpi & Organo.



Il Corno delle Alpi, strumento fenomenale famoso per la sua lunghezza – tradizionalmente infatti è composto da un tubo della lunghezza di due uomini – era principalmente usato dai pastori delle Alpi. Grazie alla sua potenza sonora, veniva usato come strumento per inviare segnali, per avvertire di imminenti pericoli e per chiamare a raccolta gli abitanti delle vallate.



Il Duo Corno delle Alpi & Organo è nato dall’amicizia che lega Carlo Torlontano e Francesco Di Lernia, docenti del Conservatorio che da anni svolgono con successo la propria attività concertistica, sia in Duo che individuale. Si sono esibiti insieme in numerose rassegne e diversi festival internazionali, tra cui Mitte Europa Festival, Festival Santander, Madeira Organ Festival, Canne al vento Bolzano, Festival Organistico Internazionale di Bari, Orgel-Akente Wuppertal Historische Stadthalle, Festival ‘Organ and’ Andorra, Vox Organi, La Vénerie Wiemesmeer, Les Canisius Fribourg, Lahti Organ Festival, Ciclo de Música Sacra de Badajoz, Festival Musica Sacra Klagenfurt, Festspelen i Piteå, ‘Musica per rinascere’ Sant’Anna di Stazzema, Festival ‘Organo e’ Milano, Orgel Plus Leuven, Joroinen Music Festival e altri, eseguendo composizioni originali per Corno delle Alpi di Reiner Bartesch, Anton Zimmerman, Giovanni D’Aquila, Nicola Samale, Leopold Mozart.



L’obiettivo del Duo è quella di offrire una proposta innovativa, capace di evocare attraverso sonorità uniche atmosfere suggestive e memorie del passato.. Si può prenotare il proprio posto attraverso l’, chiamando il numero 340 5077253 o scrivendo a