Venerdì 2 ottobre, alle 20.45, nella Chiesa Parrocchiale di San Leonardo Valcellina terzo appuntamento della Rassegna Organistica Laudate Dominum a cura del Comune di Montereale Valcellina in collaborazione con i Comuni di San Quirino e Fanna, le Parrocchie di Montereale Valcellina Grizzo, Malnisio, San Leonardo Valcellina, San Quirino, Fanna e l’Associazione Musicale Fadiesis. In programma il concerto per organo e oboe con gli affermati maestri Beppino Delle Vedove e Gabriele Bressan. Ingresso libero.

Per info e prenotazioni 0427/798782 333/3611052 340/5433534