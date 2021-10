Concerto sulle musiche di Mozart per laNuova Orchestra Ferruccio Busoni

Prosegue domenica 31 ottobre alle 11.00 la XXI edizione delle Mattinate Musicali Internazionali firmate dal Direttore stabile della Nuova Orchestra Ferruccio Busoni, il M° Massimo Belli, che organizza la rassegna con la collaborazione del Comune di Trieste. Questo secondo appuntamento della rassegna, che quest’anno trova casa nella Sala Luttazzi di Porto Vecchio, presenta un concerto per pianoforte e Orchestra su musiche di Mozart e vedrà come solista il pianista Giuseppe Albanese, tra i più richiesti pianisti della sua generazione. Distintosi he di recente per essere stato invitato a suonare in ben undici delle tredici Fondazioni Liriche italiane - il Petruzzelli di Bari, il Comunale di Bologna, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Carlo Felice di Genova, il Teatro San Carlo di Napoli, il Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di Roma, il Verdi di Trieste, la Fenice di Venezia e l’Arena di Verona – Albanese è attualmente docente di pianoforte al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste. Tutto il programma delle Mattinate Musicali Internazionali è consultabile sul sito dell’Orchestra www.orchestrabusoni.it.



