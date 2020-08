Concerto tributo degli Abba Stars

Lunedì 3 agosto 2020, con inizio alle ore 20.45, nella sala maggiore del Kulturni dom di Gorizia (via Brass 20), si terrà, un concerto con le più belle e note canzoni del famoso quartetto svedese ABBA. Una serata all’insegna del revival e della musica pop con il gruppo ABBA Stars di Praga (Repubblica Ceca). L’evento è promosso nell’ambito del progetto “Estate 2020 (Komigo & Across the border)” con il sottotitolo “Resistiamo insieme… e non molliamo, per la musica, per il teatro e per la cultura in generale”.



Il quartetto ABBA Stars viene da Praga ed è considerato come uno dei migliori complessi musicali d'Europa che si dedica esclusivamente alla musica del famoso gruppo svedese. I componenti del complesso di Praga sono insieme già da 15 anni e ovunque si esibiscono ottengono ottimi successi. Il gruppo ha inciso due CD e ha alle spalle molte esibizioni televisive. Le due principali vocalist sono ottime cantanti che nella loro carriera hanno collaborato con le più svariate orchestre e partecipato a diversi musical. Si sono esibite anche nell'opera nazionale.



Gli ABBA Stars si esibiscono spesso in Austria, Germania, Polonia e Francia, ma sono stati ammirati anche nei Caraibi, negli Emirati arabi e in Tailandia. Sono considerati copia perfetta del leggendario gruppo svedese con valutazioni del pubblico e della critica che raggiungono apprezzamenti davvero pregevoli.Per informazioni e prenotazioni (posti limitati): Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it. Biglietti: interi 10,00 €. I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.L’evento è promosso dal Kulturni dom di Gorizia (festival teatrale comico “Komigo 2020”) e dalla cooperativa culturale Maja (nell’ambito della rassegna musicale “Across the border 2020”), in collaborazione con il Centro culturale – Kulturni center Lojze Bratuž di Gorizia, ZSKD – Unione circoli culturali sloveni, ZSKP – Unione circoli cattolici sloveni di Gorizia, Glasbena matica (Istituto di musica sloveno), Centro sloveno di educazione musicale “Emil Komel” di Gorizia ed il Kulturni dom di Nova Gorica (Slo); con il patrocinio della Regione FVG, Comune di Gorizia, SKGZ – Unione culturale economica slovena e SSO – Consiglio delle organizzazioni slovene.