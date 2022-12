Concluse le riprese di 'Redemption' in Fvg

Si sono concluse lo scorso 6 dicembre le riprese di “Redemption”, terzo lungometraggio della regista slovena Sonja Prosenc, già firma di The Tree (2014) e History of Love (2018), premiato nel Concorso Crystal Globe al Karlovy Vary IFF 2018.

“Redemption”, che ha ricevuto il contributo regionale della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG e del Fondo Audiovisivo FVG, è una produzione Monoo (Slovenia), co-prodotto da Incipit film (Italia), Wolfgang&Dolly (Croazia), Living Pictures (Serbia), Incitus (Norvegia), in collaborazione con Tomsa Film (France) e ha visto la regione Friuli Venezia Giulia protagonista assoluta delle location scelte per ambientare le riprese.

Sono infatti 24 le giornate spese sul territorio dalla troupe, che in poco più di un mese ha toccato le province di Udine, Gorizia, Trieste. Il set principale è stato allestito a Firmano di Premariacco, nella lussuosa villa meglio conosciuta come “la Capanna sul fiume”, affacciata proprio sul Natisone. Altri luoghi della regione oggetto di ripresa sono stati poi la città di Gorizia, il quartiere Rozzol Melara di Trieste, Trieste Airport e Basiliano (Ud). Infine, alcune scene sono state girate in Slovenia, principalmente a Lubiana e dintorni, nonchè all’ospedale di Nova Gorica.

Questa mattina al Visionario di Udine si è tenuta la conferenza stampa alla quale erano presenti la regista Sonja Prosenc, Fabiana Balsamo per Incipitfilm, gli interpreti Katarina Stegnar e Marko Mandic, Rok Sečen, produttore maggioritario con la slovena Monoo (che aveva già coprodotto assieme alla stessa regista “History of love”, in collaborazione con un’altra casa di produzione del territorio, la Nefertiti film di “Piccolo Corpo”), Gianluca Novel per FVG Film Commission e Paolo Vidali per il Fondo Audiovisivo FVG.

Il film è un dark comedy-drama familiare che ruota attorno a una famiglia apparentemente perfetta composta da Olivija, Aleksander e la loro figlia Agata. Quando Julian arriva a casa della famiglia, le realtà dei protagonisti vengono stravolte, svelando le relazioni disfunzionali che si celano sotto una vita che sembrava perfetta. Attraverso l'umorismo, il film affronta, indaga e mette in luce alcune connotazioni tipiche delle élite e delle loro vite emotivamente vacue, inserite nel contesto sociale contemporaneo.

Mitja Ličen, storico collaboratore della Prosenc, cura la fotografia del film, il montaggio è stato affidato a Ivana Fumić, mentre la scenografia è di Tajana Čanić Stanković.

Il cast e la troupe del film, come anche le case di produzione, provengono da Slovenia, Croazia, Serbia, Italia, Francia e Norvegia. Il gruppo è guidato da Katarina Stegnar (che ha collaborato con Prosenc in The Tree), Marko Mandić (conosciuto nel panorama del cinema sloveno e tedesco), l’attrice Mila Bezjak e l'attore francese Aliocha Schneider (visto in Closet Monster di Stephen Dunn) e sono 12 i professionisti “made in FVG” che hanno operato sul set del film, a cui vanno a sommarsi le oltre 100 comparse coinvolte nelle riprese.

La Incipit Film, coproduttore per l’Italia, è un’azienda al 100% regionale con sede a Moruzzo, che da anni produce documentari e film selezionati ai maggiori festival e distribuiti in molti Paesi, a testimonianza dell’effervescente panorama produttivo regionale, sostenuto con continuità ed efficacia da FVG Film Commission e Fondo Audiovisivo FVG.

FVG Film Commission – PromoTurismoFVG ringrazia per la preziosa collaborazione: le amministrazioni comunali di Trieste, Udine e Gorizia, Ater Trieste, Trieste Airport. Nella conferenza di questa mattina è stata sottolineata l’importanza delle coproduzioni che permettono di valicare i confini nazionali e tagliare il traguardo anche di festival internazionali.

“Questa è la storia di un nucleo familiare che vive dietro l’apparenza di una vita perfetta: attraverso lo humor e la commedia ne affronta criticità e difficoltà, ma alla fine i personaggi si riuniranno e diventeranno una vera famiglia”, ha spiegato la regista Sonja Prosenc, precisando come anche la location della casa risulti fondamentale nella realizzazione del film. “E’ una bolla in cui questa famiglia apparentemente perfetta vive, a contatto diretto con la natura ma isolata: trovarla è stato impegnativo, ma era la casa perfetta”.

“Dal 2007 sono oltre 50 le produzioni FVG, realizzate sul territorio, che hanno partecipato a Festival internazionali e questo è stato possibile grazie alle coproduzioni, anche con i vicini Paesi, che consentono di sommare esperienze, film e mercati realizzando progetti più virtuosi e facendo crescere le imprese del territorio che realizzano film in regione” ha sottolineato Paolo Vidali.

La post-produzione dovrebbe terminare entro aprile, con l’intenzione di presentarsi già in tarda primavera ai principali festival del cinema, ha indicato il produttore principale del film.