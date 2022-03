Concluso lo stage di cinema della Cross-border film school

In avvio a Gorizia il progetto “Sistema Cinema - Training and empowerment in Friuli Venezia Giulia” promosso dalla Cross-Border Film School



Con lo scorso febbraio 2022 l’associazione Cross-Border Film School, con sede al Palazzo del Cinema - Hiša filma di Gorizia, ha avviato i primi due laboratori sperimentali nell’ambito del progetto “Sistema Cinema - Training and empowerment in Friuli Venezia Giulia”.



Il progetto Sistema Cinema si pone come obiettivo la creazione di una rete di professionisti del cinema che avrà la capacità di rivolgere i propri servizi e le proprie iniziative all’intero territorio regionale e avrà lo scopo di formare nuovi addetti del settore, con l’obiettivo dell’inserimento occupazionale e della creazione di start-up.



Il progetto nasce proprio a Gorizia, un territorio in cui mai come oggi il rilancio della cultura cinematografica diventa centrale in vista della Capitale Europea della Cultura 2025.



Con questo progetto si costituirà un luogo di ricerca e innovazione in materia cinematografica costituito da soggetti privati in grado di offrire un percorso professionalizzante e organico, articolato in moduli incentrati sull’apprendimento delle discipline cinematografiche. Obiettivo finale è creare una rete del settore, integrata con altre realtà sportive e culturali presenti sul territorio, in un’ottica di scambio e supporto verso la ripresa regionale del settore.I due laboratori sperimentali intitolati “I Mestieri del cinema – Corso per registi e attori” e “Recitazione a 3 Voci” comprendono 60 ore + 20 ore di percorsi pratici esperienziali in azienda o in luoghi di cultura e 4 ore di approfondimento con un consulente aziendale per la creazione di startup. Per i primi due laboratori sono state ricevute circa 200 candidature di giovani attori e registi da tutta Italia che si sono contesi i 4 posti per registi e per 20 attori. I registi Matteo Oleotto, Davide Del Degan e Ivan Gergolet che curano la direzione artistica nonché didattica di Cross-Border Film School hanno effettuato la selezione.Durante il laboratorio intitolato “I Mestieri del cinema – Corso per registi e attori” i partecipanti hanno affrontato varie tematiche quali l’approccio alla sceneggiatura, la preparazione e la direzione degli attori, la costruzione dell’atmosfera e dello sviluppo del personaggio. Il laboratorio “Recitazione a 3 Voci”, invece, è dedicato esclusivamente alla recitazione ed è stato seguito dai docenti: Rossana Mortara, Lorenzo Acquaviva e Ivan Zerbinati, attori professionisti che guideranno i partecipanti nella messa in scena di approcci possibili al personaggio, nel rapporto con la macchina da presa e il primo piano ed infine nell’allenamento individuale per la continua crescita dell’attore, con il coordinamento artistico dei tre autori prima citati.Le lezioni hanno preso vita presso la sede di Ad Formandum di Gorizia per poi concludersi il 10 e l’11 marzo, dopo un mese di lavoro, nel teatro del Kulturni Dom di Gorizia.Il progetto Sistema Cinema è possibile grazie al contributo fondamentale erogato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ha creduto in esso attraverso il bando “Ripartenza Cultura e Sport”, unitamente allo sforzo di tutti i partner e collaboratori che implementeranno una o più parti di esso.