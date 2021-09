conDominio di Concita De Gregorio e Sandra Toffolatti a Udine

Farà tappa a Udine 'conDominio', il progetto ideato e realizzato dalla scrittrice e giornalista Concita De Gregorio e dall’attrice Sandra Toffolatti, nato a Roma e reinterpretato ora per Teatro Contatto 39x365 e la città di Udine.



Da venerdì 24 a domenica 26 settembre conDominio conquisterà luoghi e spazi comunitari di quartiere e nelle aree verdi condominiali, cercando l’incontro con chi li vive, con persone di ogni età e coinvolge nella versione site specific per i quartieri dei Rizzi, Aurora e San Domenico - Fabrizio Pallara / Nicoletta Oscuro, Roberto Anglisani, Teatro Incerto - tutti artisti legati al CSS.



Ogni spettacolo, un luogo e una comunità diversa: si inizia venerdì 24 settembre ore 16 nella Corte interna di via Bergamo 11 / quartiere Rizzi con La bella addormentata nel bosco diretto da Fabrizio Pallara e interpretato da Nicoletta Oscuro.



Sabato 25 settembre ore 16.30 nell'Area Verde Marcello D’Olivo di viale Afro Basaldella, il celebre narratore Roberto Anglisani presenta Il sognatore, tratto da L’inventore di sogni di Ian McEwan e infine domenica 26 settembre ore 17 nell'Area Verde Ottavio Valerio di via Chisimaio, il Teatro Incerto - Claudio Moretti, Fabiano Fantini e Elvio Scruzzi - ci divertirà con Çurviei scjampâts - Il Tolc Sció.



Per prenotare il proprio biglietto gratuito: tel 0432 504765 e biglietteria@cssudine.it