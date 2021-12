Conferenza-concerto con il pianista Alessandro Taverna

Il pianista Alessandro Taverna sarà il protagonista della conferenza-concerto in programma sabato 18 dicembre alle ore 18 a Palazzo Antonini sede dell’Università di Udine. Organizzata dall’Accademia di studi pianistici Antonio Ricci presieduta dalla professoressa Flavia Brunetto, la conferenza-concerto rientra nella 42° stagione musicale del sodalizio che ha portato a Udine, nel tempo, i nomi dei più prestigiosi pianisti del panorama musicale. Il pianista Alessandro Taverna si presenta a Udine con un ricco curriculum che oltre alla numerose tournée mondiali comprende importanti affermazioni a concorsi internazionali come il Piano-e-Competition (Stati Uniti), quelli di Londra, di Leed, di Hamamatsu (Giappone), il Concorso Busoni di Bolzano, il premio Scriabin di Grosseto e il Premio “Arturo Benedetti Michelangeli”. Alessandro Taverna, che insegna pianoforte all’Accademia Pianistica di Imola “Incontri col Maestro”, al Conservatorio Cesare Pollini di Padova ed è titolare della cattedra di perfezionamento pianistico presso la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro, eseguirà un programma interamente dedicato al compositore, pianista e direttore d’orchestra francese Maurice Ravel e che comprende la raccolta di cinque brani “Miroirs” e il trittico “Gaspard de la Nuit”. L’ingresso è gratuito per i nuovi e vecchi soci dell’Accademia Antonio Ricci che possono aderire all’associazione presso l’Angolo della Musica di via Aquileia, 89, tel. 0432.505745. L’ingresso per i non soci è di 15 euro e di 2 euro per gli studenti. Informazioni possono essere richieste al 338.6648129 o accademiaricci@virgilio.it