Confronto tra bande giovanili

Ultimi giorni per partecipare alla terza edizione di ‘MusiCup’, il premio ideato dal corpo bandistico ‘G. Rossini’ di Castions di Strada, il più grande concorso internazionale per bande giovanili organizzato in Italia. Sia la prima che seconda edizione, che si sono svolte sotto la direzione artistica di Fulvio Dose, hanno visto partecipare una ventina di formazioni - composte in tutto da oltre 700 suonatori – provenienti dal Nord Italia e dalle vicine Austria e Slovenia, oltre ai musicisti impegnati negli eventi collaterali, con almeno 1200 visitatori. Sostenuto da numerosi enti e da realtà economiche del territorio, il premio ha prorogato fino al 26 gennaio i termini per l’iscrizione.

La fase finale di MusiCup – bande giovanili in concorso è fissata per il 28 e 29 marzo al Teatro Nuovo ‘Giovanni da Udine’. L’esecuzione prevede alcuni brani ‘d’obbligo’ e uno di libera scelta da parte degli ensemble, formati esclusivamente da musicisti ‘under 18’. L’idea di organizzare un concorso per dare visibilità a un movimento diffuso come quello bandistico che ben rappresenta il senso di comunità, aggregando persone di diversa generazione, nasce in una regione dove le scuole di musica sono una parte consolidata della cultura locale. L’internazionalità della manifestazione vuole invece sfruttare la peculiarità del Friuli Venezia Giulia come territorio di confine, naturalmente vocato verso il confronto, a partire da quello musicale. Info: www.bandacastions.it (a.i.)