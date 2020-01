Contatto 2020 apre con 'Cantico dei Cantici' di Roberto Latini

La Stagione Teatro Contatto inaugura il 2020 con l’artista Roberto Latini, straordinario autore, attore e performer, in scena al Teatro S.Giorgio di Udine sabato 11 gennaio (ore 21) con la sua interpretazione di uno dei testi più antichi e importanti di tutte le letterature, forse uno dei più misteriosi: il biblico Cantico dei cantici. Prodotto da Fortebraccio Teatro/Compagnia Lombardi-Tiezzi, lo spettacolo è parte di un percorso di ricerca sulla live performance, che prende la forma di ‘concerto per voce e corpo’, in cui confluiscono, in un lavoro autoriale condiviso, gli apporti di Roberto Latini, come performer, Gianluca Misiti per la partitura di suoni e musica, e Max Mugnai, per la parte visiva.

Lo spettacolo ha vinto due prestigiosi Premi Ubu nel 2017: Roberto Latini come Miglior attore/performer e Gianluca Misiti per il Miglior progetto sonoro.



Il Cantico dei cantici è un affascinante inno alla bellezza, un bolero tra ascolto e relazione, un balsamo per corpo e spirito: Roberto Latini si immerge con il respiro, la sua voce e le sue temperature di raffinato interprete, in questo testo pervaso di dolcezza e accudimento, di profumi e immaginazioni.