Continuano gli eventi al Tiare Summer Emotions

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse ha inaugurato a giugno nella zona Porta Tiare come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall. Il calendario di eventi serali d'intrattenimento spazia dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti anche con artisti internazionali. Ecco gli appuntamenti in arrivo.

Lunedì 22 e martedì 24 agosto dalle 19 alle 21 sessione di Zumba con gli istruttori ZIN locali. Muoversi a ritmo di musica è un modo ottimale per avvicinarsi al fitness anche per chi è di natura un po’ pigro, per chi ha paura di annoiarsi durante l’esercizio, ma anche per chi è già in forma e vuole allenarsi divertendosi. Evento gratuito.

Venerdì 26 agosto a partire dalle 21 arriva lo spettacolo Musica e Magia, il progetto ideato da DJ Franchino e DJ OOZicky per celebrare la lunga carriera artistica di Franchino, uno dei protagonisti della nightlife italiana, sempre più amato dai clubber di ogni età. Insieme a Jo Gala e Sandro Pintori faranno ballare tutta la Tiare Summer Emotions. Ingresso libero.

Sabato 27 agosto a partire dalle 20 arriva Random, una festa a caso, la prima e unica “festa a caso” d’Italia che ha una sola regola fondamentale: vestirsi come capita per poter avere in regalo t-shirt, occhiali, lecca lecca e tanti altri gadget. Una serata in cui anche la musica viene suonata rigorosamente a caso, con hits di tutti i generi musicali e di tutti i periodi storici. Evento a pagamento. Biglietti disponibili qui.

Domenica 28 agosto arriva Electro, evento con musica elettronica con secret special guest.

Lunedì 29 agosto dalle 19 alle 21 ultima sessione di Zumba con gli istruttori ZIN locali per avvicinarsi al fitness e per allenarsi divertendosi. Evento gratuito.

Mercoledì 31 agosto a partire dalle 20 fino a mezzanotte grande chiusura del calendario con Radio Company per ripercorrere la carriera di Ivana Spagna dagli anni ‘80 a oggi. Sarà l’occasione per salutare il mese più caldo dell'estate con una straordinaria serata di musica da ballare e cantare tutti insieme. Ingresso libero.

Inoltre, in occasione delle serate, sono aperti chioschi “food & drink”.

Per info e aggiornamenti.