Continuano le campagne abbonamenti nei teatri di Gradisca d’Isonzo e di Cormons

La campagna abbonamenti dei Teatri di Gradisca d’Isonzo e di Cormons non verranno sospese e continueranno nelle modalità previste.In particolare per Gradisca (0481969753), dove la fase di prenotazione telefonica è terminata, sarà possibile rivolgersi alla biglietteria per la sottoscrizione delle tessere.



Per quanto riguarda il Comunale di Cormons (0481630057), invece, la campagna abbonamenti prenderà il via martedì 27 ottobre con la prenotazione telefonica. La direzione auspica che il Dpcm appena emanato possa essere revisionato e ci possa permettere di aprire la stagione come da calendario. Se questo non avvenisse per gli spettacoli calendarizzati entro il 24 novembre (data di scadenza dell’ultimo Dpcm) sarà trovata una nuova data utile.



Tutte le indicazioni sono disponibili sul sito artistiassociatigorizia.it.