Conto alla rovescia per Abba Symphonic

Dopo l'anteprima soldout del 23 ottobre al Rossetti di Trieste, parte il primo vero tour italiano di Abba Symphonic – Real Tribute Show, il concerto sinfonico che celebra la musica della leggendaria band svedese, a 50 anni dal loro debutto.

Reduce dalle date in Croazia e Slovenia che l’ha vista riempire i principali palazzetti e teatri e annunciare nuove date in primavera, ora la formazione si appresta a calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani a partire sempre da Trieste, il 4 febbraio. E poi a seguire il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con una doppia data il 10 e l'11 febbraio.

Per queste date gli ultimi biglietti disponibili sono in vendita online su Ticketone.it, in tutti i punti vendita autorizzati e alle biglietterie dei teatri.

La musica degli Abba è intramontabile e il loro successo non ha praticamente mai conosciuto declino. Negli anni si sono susseguite decine e centinaia di progetti che hanno cercato di riproporre dal vivo la loro storia musicale. In questo caso non si tratta di un semplice tributo, ma di uno show a 360 gradi, una vera e fedele riproduzione dei dettagli che hanno caratterizzato e contraddistinto gli Abba e la loro storia: dai costumi pittoreschi ai video psichedelici, passando per una produzione luci altamente scenografica e spettacolare. In “ABAbba Symphonic - Real Tribute Show” tutto è più che perfetto, anche la passione che esce dal palco e che si respirerà nei teatri.

Da Waterloo a Chiquitita, passando per Mamma Mia, Knowing Me Knowing You, Fernando, Dancing Queen, Super Trouper, Gimme Gimme e tantissimi altri Abba Symphonic – lo show ideato e realizzato da Vigna PR e AND Production – farà vivere al pubblico un viaggio potente, emozionante e coinvolgente attraverso i grandi successi della leggendaria band svedese, riarrangiati in maniera magistrale per orchestra sinfonica e band.