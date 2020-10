Conto alla rovescia per il Pordenone Danza Gala di danza

Pordenone Danza XVI Edizione, concorso Nazionale di danza classica, moderna, contemporanea per scuole di danza si presenta in una veste sperimentale studiata per attenersi in maniera scrupolosa alle norme ANTICOVID19. Annullata l'edizione live in teatro a Maggio il Concorso e’ stato rimodulato online tramite invio di video da parte dei concorrenti con la premiazione. I futuri talenti premiati si esibiranno secondo le normative vigenti nel Galà di danza 25 ottobre presso Auditorium Concordia di Pordenone ore 12 i ballerini solisti per la Danza Classica ) e alle ore 17 i ballerini solisti di Danza moderna e contemporanea. Pordenone Danza ha ottenuto il riconoscimento internazionale da parte del Consiglio Internazionale della Danza CID –UNESCO Parigi e il patrocinio del Comune di Pordenone e della regione Friuli Venezia Giulia. Ospiti Angelo Murdocco e Simona Tartaglione solisti Bejart Ballet Lausanne , Massimo Perugini art director CDMA ,Kristina Grigorova Opera di Sofia Bulgaria ,Cristina Ventz Ballet Nice ,Elena Avranchuk per la selezione dei ballerini che rappresenteranno Italia a Sochi nel 2021 all’Expectations of the World .

Ingresso libero su prenotazione.

Sito in internet www.pordenonedanza.it