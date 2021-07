Conto alla rovescia per il Premio Amidei

Al via tra poco più di una settimana il 40° Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei”, in programma a Gorizia dal 23 al 29 luglio.



Organizzato dall’Associazione culturale “Sergio Amidei” in partnership con il Dams – Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo, Corso interateneo Università degli Studi di Udine e Trieste e dall’Associazione Palazzo del Cinema-Hiša Filma, il Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei” 2021 sceglie il termine MEMORANDUM — in latino “degno di essere ricordato”, mentre oggi ha il significato di promemoria, dossier, con un significato istituzionale, diplomatico, personale ma anche spionistico e di ricerca — per celebrare il passato con una forte propensione al ricordo, ma con l'idea che da quelle basi venga creato un “memorandum” per il futuro.



Il palinsesto si articolerà su sette giorni peral mattino e al pomeriggio al Palazzo del Cinema – Hiša Filma (sale del Kinemax Gorizia e negli spazi della Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”) e la sera nella nuova location, la centralissima Piazza della Vittoria.Un intenso programma vedrà l’alternarsi dei tre premi principali —— a mini rassegne, presentazioni di libri con proiezioni abbinate, incontri con gli autori e l’appuntamento per i più piccoli, l’Amidei Kids che quest’anno propone un’anteprima nazionale.Tutt’attorno unfrutto dei pluriennali sodalizi con la galleria d’arte studiofaganel di Gorizia, l’Associazione La Cappella Underground di Trieste e Le giornate della luce di Spilimbergo e da quest’anno anche con il France Odeon, Festival del Cinema francese di Firenze e la Transmedia srl.al 40° Premio “Sergio Amidei” aperto a tutti gli interessati: studenti, docenti, operatori del settore cinematografico e appassionati di cinema. Maggiori dettagli in calce o al seguente LINK (

Premio internazionale alla migliore sceneggiatura "Sergio Amidei"

Perno della manifestazione goriziana, il Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei vede in corsa per il prestigioso riconoscimento sette titoli europei distribuiti durante la stagione cinematografica 2020-2021 selezionati come d’abitudine dalla giuria del Premio Amidei composta dalla sceneggiatrice Doriana Leondeff, i registi e sceneggiatori Francesco Bruni, Massimo Gaudioso e Francesco Munzi, il regista Marco Risi, la produttrice e Presidente di Giuria Silvia D’Amico e l’attrice Giovanna Ralli.



Conferito alla sceneggiatura che più si distingue per originalità e per la capacità di sperimentare nuove formule narrative, oltre che per l’attenzione alla realtà sociale e ai temi emergenti del mondo contemporaneo, questi i titoli in corsa per il 40° Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei”:



Un altro giro sceneggiatura: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm, Regia: Thomas Vinterberg;

Il cattivo poeta sceneggiatura e regia: Gianluca Jodice;

Est - Dittatura Last Minute sceneggiatura e regia: Antonio Pisu;

The Father - Nulla è come sembra (sceneggiatura: Christopher Hampton, Florian Zeller (dalla pièce teatrale Il padre di Florian Zeller), Regia: Florian Zeller;



Miss Marx sceneggiatura e regia: Susanna Nicchiarelli;

Non odiare sceneggiatura: Davide Lisino, Mauro Mancini, Regia: Mauro Mancini; Volevo nascondermi sceneggiatura: Giorgio Diritti, Tania Pedroni, Regia: Giorgio Diritti;



Le proiezioni dei film in concorso si terranno per la prima volta nella centralissima Piazza della Vittoria, location che farà da palcoscenico il 29 luglio 2021 alla proclamazione della sceneggiatura vincitrice del 40° Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei.



Premio all'Opera d'Autore 2021 a Pupi Avati

Per i 40 anni del Premio Amidei il Premio all’Opera d’Autore 2021 va al regista Pupi Avati.

Al riconoscimento — attribuito a grandi autori che si sono cimentati nel cinema e nell’immagine, che hanno saputo distinguersi come artisti completi con una particolare attenzione nell’ambito della scrittura, della sceneggiatura e della narrazione — si affiancherà una retrospettiva curata assieme al regista per offrire al pubblico una panoramica sulla sua opera. Questi i titoli selezionati provenienti dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale:



La casa dalle finestre che ridono sceneggiatura: Pupi Avati, Antonio Avati, Gianni Cavina, Maurizio Costanzo, Regia: Pupi Avati;

Zeder sceneggiatura: Pupi Avati, Antonio Avati, Maurizio Costanzo, Regia: Pupi Avati;

Una gita scolastica sceneggiatura: Pupi Avati, Antonio Avati, Regia: Pupi Avati;



Noi tre sceneggiatura: Pupi Avati, Antonio Avati; Regia: Pupi Avati;

Impiegati sceneggiatura: Pupi Avati, Antonio Avati, Cesare Bornazzini, Regia: Pupi Avati;

Festa di laurea sceneggiatura: Pupi Avati, Antonio Avati, Regia: Pupi Avati;

Regalo di Natale sceneggiatura e regia: Pupi Avati;

Lei mi parla ancora sceneggiatura: Pupi Avati, Tommaso Avati, Regia: Pupi Avati;



Per l’occasione sabato 24 luglio 2021 Pupi Avati ospite a Gorizia presenterà il suo ultimo film “Lei mi parla ancora” tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi.



Il Premio Opera d’Autore è stato assegnato nelle passate edizioni a grande registi italiani, europei ed internazionali tra cui Bernard Tavernier, Patrice Leconte, Robert Guédiguian, Edgar Reitz, Ken Loach, Abbas Kiarostami, Alex de la Iglesia, Paul Schrader, Silvio Soldini, Carlo Verdone, Vittorio e Paolo Taviani, Ettore Scola e Franco Giraldi, Giuliano Montaldo, Otar Ioseliani, Fabio Carpi, Wim Wenders, Miklòs Jancsò, Mario Martone, Margarethe Von Trotta e Jean-Pierre e Luc Dardenne (edizione 2020).



Premio alla cultura cinematografica 2021 a Piera Detassis

Il Premio alla cultura cinematografica 2021 viene attribuito a Piera Detassis, fondatrice della rivista cinematografica Ciak e Direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello.



Premio alla cultura cinematografica è il riconoscimento che il Premio Sergio Amidei attribuisce a personalità, enti e realtà della cultura che abbiano saputo ampliare, divulgare e condividere pubblicamente il sapere cinematografico attraverso diversi strumenti a partire dalla critica, fino alla letteratura, dalla divulgazione scientifica fino al coinvolgimento popolare. Negli anni sono stati premiati Vieri Razzini, Irene Bignardi, la trasmissione radiofonica di Rai Radio3 Hollywood Party, l’Associazione I ragazzi del Cinema America, l’Associazione 100autori, Paolo Mereghetti, Sergio Toffetti e Walter Veltroni.



Per l’occasione verrà proiettato il film La fiamma del peccato per la sceneggiatura di Billy Wilder, Raymond Chandler e regia di Billy Wilder scelto da Piera Detassis tra i suoi preferiti di sempre.



Avere 40 anni. Scritture italiane 1981

A cura di Roy Menarini

La sezione speciale è dedicata all’importante anniversario del Premio Sergio Amidei, con la proiezione di sette film italiani distribuiti nel 1981, anno della prima edizione del Premio, selezionati per importanza artistica e storica.



Il primo dio dello schermo.

Il cinema francese e la formazione della giovane critica

A cura di Simone Dotto e Andrea Mariani

Nel centenario della nascita di UgoCasiraghi, il Premio Sergio Amidei celebra il grande critico e il suo collega e amico di penna Glauco Viazzi con la pubblicazione del libro Il cervello di Carné. Letterario 1939-1943 a cura di Simone Dotto e Andrea Mariani, e una retrospettiva di quattro film francesi distribuiti in Italia tra il 1939 e il 1943, citati da Casiraghi e Viazzi nella loro corrispondenza. La rassegna e realizzata in collaborazione con France Odeon di Firenze.



Scrittura seriale: omaggio a Mattia Torre

A cura di Sara Martin

La sezione dedicata alla serialità televisiva quest’anno rende omaggio a Mattia Torre, tra i più originali sceneggiatori italiani contemporanei, scomparso prematuramente nel 2019, autore di serie TV di grande successo critico e commerciale come Boris e La linea verticale.



Sguardi indipendenti: il cinema di Bonifacio Angius

A cura di Steven Stergar

Il secondo appuntamento con la sezione nata dall’idea di far scoprire al pubblico autorialità e identità di cineasti poco conosciuti alle platee di ampio respiro considerate mainstream, ospita quest’anno il giovane regista sardo Bonifacio Angius, che nelle sue opere fonde perfettamente amore esplicito per il cinema, uno spontaneo e sincero interesse nel raccontare l’essere umano, e la Sardegna.



Racconti privati, memorie pubbliche

A cura di Silvio Celli

Grazie all'incessante lavoro di ricerca e scavo sul cinema locale (sia esso amatoriale e/o di famiglia) condotto dall'Associazione Palazzo del Cinema/Hiša filma e dall'Università degli Studi di Udine, la sezione proporrà nella loro versione restaurata e digitalizzata titoli appartenenti ai fondi locali e altre opere di rilievo nazionale e internazionale.



Amidei Kids

A cura di Martina Pizzamiglio

Una sezione dedicata al pubblico di bambini e ragazzi con proiezioni, laboratori a tema e momenti di approfondimento pensati appositamente per avvicinare alla magia del cinema una generazione di nativi digitali. In questa edizione verrà proiettato, in anteprima nazionale, il film Versi perversi dal romanzo omonimo di Roald Dahl



Pagine di cinema

Anche per il 2021 la sezione darà spazio alla ricerca e alla letteratura dedicata al cinema attraverso la presentazione di opere di recente pubblicazione.



Eventi speciali / Incontri ⁄ Tavole Rotonde

A corredo della proposta cinematografica, vengono proposti numerosi eventi speciali, momenti di approfondimento e dialogo con registi, autori, sceneggiatori, critici, storici