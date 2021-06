Conto alla rovescia per l'anteprima di 'Langobardi - Alboino e Romans'

Invicti Lupi presenta il trailer ufficiale del docufilm "Langobardi - Alboino e Romans", un documentario sul mondo longobardo che racconterà in questo primo episodio la storia di Alboino, l'arrivo dei longobardi nella nostra Penisola e la fondazione dell'antico villaggio di Romans, il tutto alternando fiction ad approfondimenti storici.



Il docufilm è una co-produzione di Invicti Lupi e Matteo Grudina, con alla regia Simone Vrech e Base2 video factory, e si avvale delle consulenze storiche ed archeologiche del dott.Nicola Bergamo, della dott.ssa Annalisa Giovannini, del dott. Michele Angiulli e del dott. Cristiano Brandolini. Il docufilm verrà ufficialmente presentato nella serata di sabato 3 luglio 2021 a Romans d'Isonzo all'interno della nona edizione della rievocazione storica "Romans Langobardorum".



L'obiettivo di "Langobardi - Alboino e Romans" sarà il far riscoprire, conoscere ed apprezzare alla popolazione le nostre radici e la nostra identità, valorizzando il nostro passato storico e rendendolo fruibile alle generazioni presenti e future con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Il cinema mescolato ed amalgamato all'approfondimento ed alla divulgazione storica diverrà uno strumento efficace che porterà lo spettatore a rimanere affascinato e coinvolto da ciò che vedrà, in questo modo si potrà raggiungere l'obiettivo di scatenare nel suo animo un'emozione e un interesse che lo porteranno ad approfondire la sua ricerca storica. Il docufilm verrà tradotto in diverse lingue (friulano, inglese, tedesco, sloveno, spagnolo, catalano, basco) al fine di avere un'ampia diffusione europea e verrà sottotitolato anche in lingua italiana così da favorire anche la fascia di popolazione non udente.



"Langobardi - Alboino e Romans" ha il supporto e il patrocinio della Regione FVG, del comune di Romans d'Isonzo, del Consiglio Regionale FVG, di Promoturismo FVG, dell'Agenzia Regionale per la lingua Friulana (ARLEF), della BCC di Staranzano e Villesse, della Fondazione Carigo, del comune di Cormons, del comune di San Floriano del Collio, del comune di Ragogna, dell'unione comunale di Strassertal (Austria), del Civico Museo Archeologico di Romans d'Isonzo, del museo e parco archeologico "Freilichtmuseum Elsarn" (Austria), della società Filologica Friulana, della società archeologica friulana, dell'ente Castello dei Conti Formentini.E' attiva anche una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Gofoundme al seguente link: https://gf.me/u/y9fk3p