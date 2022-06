Conto alla rovescia per Piano City Pordenone

Giovani, talentuosi, emergenti al debutto di carriera assieme a pianisti affermati a livello internazionale. Sono i protagonisti della quarta edizione di Piano City Pordenone, la rassegna dedicata al pianoforte che avvolgerà con le sue note il centro storico cittadino dal 17 al 19 giugno. Il festival è organizzato dal Comitato Piano City Pordenone con la collaborazione del Comune di Pordenone, il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e di numerose istituzioni e sponsor privati che hanno deciso di partecipare alla manifestazione, sostenendola, promuovendo l’impresa della cultura e testimoniando la passione per la musica e il suo alto valore formativo.

Tanti i solisti di rilievo internazionale che hanno scelto il palcoscenico pordenonese: Matteo Fossi, docente di pianoforte principale al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, direttore dell’ISSM “Rinaldo Franci” di Siena, che domenica 19 giugno, alle 18.30, nel Convento San Francesco, suonerà musiche di Domenico Scarlatti (Sonata in Re maggiore K.118 e Sonata in Re maggiore K.119), Johannes Brahms (Ballate op.10), Cesar Franck (Preludio, Fuga e Variazione op.18, versione per pianoforte di I. Friedman), Claude Debussy (Estampes, Pagodes, Soirée dans Grenade, Jardins sous la pluie); Viviana Lasaracina, docente di pianoforte principale al Conservatorio “N. Rota” di Monopoli, che ha da poco debuttato con un suo album dedicato ad E. Granados, inserito tra i migliori dischi del 2021 dalla celebre rivista Inglese “Gramophone”, sabato 18 giugno, alle 18.30, nel Convento San Francesco eseguirà musiche di Grieg, Holberg (Suite op. 40), E. Granados (El amor y la Muerte, da “Goyescas”), G. Faure (Ballata op. 19), S. Rachmaninov (Sonata n. 2 op. 36).

Allegro con Saudade è il viaggio emozionale nella musica classica brasiliana della solista milanese Miriam Di Pasquale Baumann, musicista, esploratrice di universi sonori, conoscitrice di diverse culture che eseguirà sabato 18 giugno, alle 18.30, nella Corte Policreti musiche di H. Villa Lobos (Choro n. 5 “Alma Brasileira”, Lenda do Caboclo, A valsa da Dor), Camargo Guarnieri (Momentos, Dança Negra, Dança Brasileira), Mignone (Lenda Sertaneja n. 6 e Valsa da Esquina n. 2), C. Gonzaga (Atraente), L. Fernandez (1ª Suite Brasileira), C. Santoro (Paulistanas e Preludios) ed E. Nazareth (Tangos brasileiros e Valsas, polche e fox-trots). La giovane pianista macedone Teodora Kapinkovska, domenica 19 giugno, alle 17.30, nella Loggia del Municipio, eseguirà composizioni di F. Chopin (Ballata op. 52, n. 4), F. Liszt (Apres Une Lecture du Dante, Fantasia quasi Sonata), S. Rachmaninoff (Sonata n. 2, op. 36). Tra i pianisti stranieri anche la tedesca Barbara Mayer che eseguirà anche brani propri e l’armena Heghine Rapyan che proporrà musiche di rarissimo ascolto del compositore armeno Stephan Elmas.

Tra i giovani al debutto di carriera figurano Cristian Monti, che è stato citato da Luca Ciammarughi come uno dei migliori talenti italiani della sua generazione; Stefano Andreatta nel 2016 ha vinto il “FVG International Piano Competition” e i premi speciali della giuria per le migliori esecuzioni della sonata di Beethoven e del brano del ‘900. E ancora Arsen Dalibaltayan, Ilaria Brognara, Paolo Ehrenheim.

Con la quarta edizione di Piano City Pordenone si sono rafforzate ulteriormente le collaborazioni con i concorsi pianistici nazionali e internazionali di cui si ospitano i vincitori. Si confermano i sodalizi con i concorsi Diapason d’Oro, Pia Baschiera Tallon, International Piano Competition Radovljica. La novità dell’edizione 2022 è rappresentata dal Concorso musicale internazionale Città di Cervignano, il cui vincitore, Andrej Shaklev, sabato 18 giugno, alle 17.30, nel Convento di San Francesco eseguirà musiche di Chopin (Notturno op. 55 n. 2, Sonata n. 3) e Rachmaninov (Sonata n. 2). Anche la collaborazione con i conservatori si rivela proficua: ai maestri e agli allievi del Tomadini di Udine è affidata l’anteprima, gli allievi del Martini di Bologna eseguiranno l’Integrale del Valzer di Chopin, a cura di Matteo Fossi; partnership di grande prestigio anche quella con il Conservatorio di Graz, da cui provengono i pianisti studenti della classe di Irina Vaterl.

Non ultima, la collaborazione con Yamaha che darà vita alla straordinaria Pianoformance di Massimo Giuntoli, lo “scherzo” musicale che vede sfidarsi il pianista e gli ottantotto tasti del suo strumento che inizieranno a far di testa loro.

Anteprima della grande inaugurazione di venerdì sera, sarà l’appuntamento di venerdì 17 giugno alle 18 al Convento di San Francesco con la Sonata per due pianoforti e percussioni di Béla Bartók Sz. 115. Eseguita per la prima volta nel 1943 a New York, questa partitura offre un organico inusuale, in cui Bartók ha potuto sperimentare timbri e ritmiche, accostando ai due pianoforti diversi strumenti a percussione. Un concerto appassionante, in cui non manca la sperimentazione non solo strumentale ma anche esecutiva delle stesse percussioni, possibile grazie alla collaborazione con il Conservatorio J. Tomadini di Udine. Un appuntamento che unisce maestri del Conservatorio e loro allievi, in una performance di grande impatto non solo esecutivo ma anche di grande importanza didattica: con Anna D'Errico al pianoforte, Roberto Barbieri alle percussioni, Riccardo Burato al pianoforte, Simone Grassi alle percussioni, con introduzione all’ascolto dello storico della musica David Giovanni Leonardi.