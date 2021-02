Controstoria del jazz visto dalla parte del fumetto

Sono entrambi generi ‘popolari’, nati in origine– più o meno nello stesso periodo - per comunicare con immediatezza e diventati, nel corso del tempo, tra i mezzi più diffusi per raccontare e comprendere la società. La musica jazz e il fumetto sono anche le passioni di Flavio Massarutto, giornalista e scrittore pordenonese che dal 2000 è diventato una delle più importanti firme italiane del jazz per quotidiani e riviste specializzate.



Contemporaneamente, tra un festival e l’altro (anche nelle vesti di organizzatore, come San Vito Jazz), ha scritto diverse storie a fumetti e pubblicato volumi di saggistica tra i quali Assoli di china. In attesa di esordire come autore di una graphic novel per una delle più attive case editrici italiane, Massarutto ha pubblicato Il jazz dentro. Storia e cultura nei fumetti a ritmo di jazz, un’analisi dettagliata di come i fumetti abbiano raccontato l’impatto del jazz sulla società americana, europea e italiana.



Dal novecento a oggi

Immagini complesse

I supereroi delle jam session

Edito da Nuovi equilibri/Stampa alternativa e suddiviso in cinque capitoli, con una bibliografia di riferimento ampia ed eterogenea, il volume spiega come il jazz sia stato più di una semplice musica, dato che non esiste ambito della vita culturale e sociale che non ne sia stato attraversato, condizionato e trasformato. Non è un caso se il Novecento è stato definito ‘il secolo del jazz’, ma anche del fumetto. E non è un caso, forse, che Massarutto venga da una provincia che è da decenni, ormai, una delle capitali italiane – e non solo – della narrazione disegnata, a tutti i livelli.L’analisi è corredata da un apparato iconografico ricco, composto da pubblicazioni d’epoca, pagine e copertine spesso rare e introvabili, di autori famosi e non, frutto di una ricerca d’archivio accuratissima. Si parte da ‘Politica e società’, dove l’autore spiega perché ‘Il (buon vecchio) jazz ci salverà’. E prosegue con ‘Questioni di razza’, dove temi come l’identità nazionale, razziale e di genere rivelano paure e desideri inconfessati, stereotipi ancora oggi presenti, istanze di liberazione sociale ed esistenziale. Se una particolare attenzione è rivolta all’immagine del musicista jazz e alla complessità e contraddittorietà della sua rappresentazione, tutti i capitoli offrono una lettura nuova e non stereotipata, raccontando ne ‘L’altra metà del cielo’ la storia esemplare – e spesso omessa dalle cronache ufficiali - delle fumettiste jazz di ieri e oggi, per giungere alla conclusione che certi luoghi comuni – come quello sullo scarso feeling tra donne e musica d’improvvisazione – siano da cancellare.Convinto, come il pluripremiato scrittore afroamericano Ta-Nehisi Coates posto in epigrafe, che “alla fine, solo le storie contano”, Massarutto offre un’analisi di mondi rimasti lontani e alieni, sia al jazz che al fumetto, nella vulgata corrente: dal Giappone all’Europa, Italia compresa. La ‘controstoria’ della musica d’improvvisazione comprende analisi a dir poco originali, come quella che mette a confronto il jazz e un sotto-genere dei fumetti diventato argomento da blockbuster, quello dei supereroi, trasformando i personaggi in costume e i ‘duelli’ tra musicisti nelle jam session in una parata di ‘guerrieri e atleti’ che, citando praticamente il Gotha di entrambi i media, li consegna all’eternità.