Coreografie aeree, danza e poesia: al Teatro Nuovo gli Acrobati Sonics

Dopo tanti mesi di buio, finalmente sul palcoscenico sprizzano i colori! L’appuntamento è per tutti al Teatro Nuovo Giovanni da Udine giovedì 10 giugno quando, alle ore 21.00, il sipario si alzerà su Toren, una delle creazioni di maggiore successo degli Acrobati Sonics. Giochi di luce e straordinarie coreografie aeree compongono il caleidoscopico mondo di questi artisti che uniscono, per la gioia degli spettatori di tutte le età, sperimentazione acrobatica e poesia, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, dando vita a spettacoli sempre sospesi tra sogno e realtà.



Sul palcoscenico si dipana la storia di un uomo che, intrappolato nella sua routine, vive una vita in bianco e nero, incapace di cogliere le mille colorate sfumature della realtà; basterà però capovolgere per un attimo i punti di vista per scivolare in un mondo di emozioni e stupore. Presentato in anteprima mondiale al Fringe Festival di Edimburgo, Toren è un vero e proprio inno al colore, simbolo di felicità, passione e speranza: un’ottima medicina per chi ha un urgente, irrefrenabile desiderio di tuffarsi nella leggerezza e nella fantasia.



Definiti dal Ministero della Cultura "eccellenza italiana nel mondo", i Sonics sono nati nel 2001 da un’idea di Alessandro Pietrolini e Ileana Prudente. Nel 2010 intraprendono la loro prima tournée teatrale: da quel momento, la compagnia è di casa nei palcoscenici di centinaia di teatri e partecipa a festival e grandi eventi internazionali. Tra i primi rappresentanti italiani di teatro acrobatico aereo, i Sonics sono composti da uno staff di ginnasti, ballerini e atleti che, giorno dopo giorno, grazie ad un affiatato gioco di squadra e tanta passione, costruiscono una storia di successo italiana esportata in tutto il mondo.Secondo le più recenti disposizioni in materia di contenimento della pandemia da coronavirus, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine potrà accogliere fino a un massimo di 500 persone per ciascuna rappresentazione. I posti sono singoli e distanziati. Sono obbligatori, per l’accesso in sala, l’uso della mascherina (ffp2 o chirurgica), il rilevamento della temperatura corporea tramite termoscanner all’ingresso e il distanziamento fra le persone di almeno 1 metro.La biglietteria di via Trento 4 è aperta da martedì a sabato (esclusi festivi) dalle 16.00 alle 19.00 e, nei giorni di spettacolo con orario serale, fino all’inizio della rappresentazione. L’accesso agli sportelli è consentito nel rispetto delle misure anticovid: distanziamento di almeno 1 metro fra le persone, utilizzo della mascherina (ffp2 o chirurgica) e di gel disinfettante per le mani.L’acquisto di biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e su www.vivaticket.it. Per informazioni: tel. 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it (servizio attivo negli orari di apertura della biglietteria).