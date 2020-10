Cori d'Europa a Cormons e Udine

Sarà il coro sloveno "Ipavska"di Vipava, diretto da Damjana Vončina, l'ospite internazionale della seconda parte della ventesima edizione del prestigioso Festival Internazionale "Cori D'europa", ideato ed organizzato dal Gruppo Polifonico "Claudio Monteverdi" di Ruda.



Da circa due decenni il coro “Ipavska” è divenuto uno dei cori di maggiore prestigio della vicina Slovenia, e l'apice della propria crescita coincide con l'adesione a questo festival divenuto ormai uno degli eventi più attesi e partecipati di fine estate in Friuli Venezia Giulia e non solo. I concerti sono in programma sabato 17 ottobre ore 20:30 nel duomo di Sant' Adalberto in Cormons, e domenica 18 nel Santuario Beata Vergine delle Grazie a Udine con inizio alle ore 18.30.



I concerti saranno aperti dal coro "Monteverdi", diretto da Mira Fabjan con la partecipazione al pianoforte di Rossella Candotto, che proprio il 26 e 27 Settembre si è esibito per la prima parte del festival a Codroipo e Palmanova ospitando con successo il coro Cantica Bohemica dalla Repubblica Ceca.



Si è trattata quest'ultima, l'occasione per la compagine rudese di presentarsi nuovamente al pubblico dopo un lungo periodo in cui l'attività corale è stata forzatamente sospesa per far fronte all'emergenza sanitaria.



Mantenere vivo questo impegno è stato, come ha voluto sottolineare il presidente Moreno Valentinuzzi, un segno di rispetto per noi e per la nostra tradizione, ed è emersa la caparbietà del gruppo nel volere continuare, rispettosi delle regole, uniti a proporre musica guardando avanti positivamente insieme alle altre realtà dell'Europa.

Gli eventi saranno rispettosi delle disposizioni di sicurezza Covid-19.