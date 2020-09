Cormòns diventa un caffè chantant all’aperto

Il 12 settembre Piazza XXIV maggio di Cormòns si trasformerà in un animato caffè chantant all’aperto, dove echeggeranno le coinvolgenti arie di uno dei maggiori compositori italiani, Gioachino Rossini. Lo spettacolo, intitolato “Caffè Rossini”, è uno dei tre concerti-evento inseriti nel cartellone 2020 del Piccolo Opera Festival del Friuli Venezia Giulia che - sotto la direzione artistica di Gabriele Ribis – ha portato fra agosto e settembre la musica lirica in luoghi di grande suggestiona della regione, fra castelli, piazze, antiche dimore. Sulle note del compositore più gourmet di sempre, Gioachino Rossini, si gusterà un calice dell’aperitivo a lui dedicato, ma interpretato in chiave del Collio, ovvero con una spumeggiante Ribolla Gialla. Ad esibirsi sarà il celebre tenore rossiniano Antonino Siragusa assieme al mezzosoprano Sofia Koberidze e al baritono triestino Niccolò Ceriani, accompagnati da Adele D’Aronzo al pianoforte. Eseguiranno brani tratti da La Cenerentola, L’italiana in Algeri, Semiramide e dal notissimo Barbiere di Siviglia.



È universalmente nota la passione di Gioachino Rossini per la buona tavola. Non amava solo sedervisi in buona compagnia, ma si dedicava anche alla creazione di piatti che ancor oggi sono preparati dai più rinomati chef del mondo come ad esempio, i famosi “Tournedos alla Rossini”. Già allora, a metà dell’800, faceva delle ordinazioni di spaghetti e di altri generi dall’Italia con cui preparava sontuose e rinomate cene presso la sua dimora di Passy, poco fuori Parigi. In queste occasioni, cui partecipavano spesso ospiti illustri, le pietanze venivano inframezzate da raffinati concerti che deliziavano gli intervenuti e le cui composizioni, spesso erano scritte da appositamente da Rossini.Lo spettacolo è gratuito con prenotazione obbligatoriaPer informazioni - Associazione Culturale Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia- info@piccolofestival.org