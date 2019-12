Cormòns Pop, l’elogio degli Anni Ottanta

Un week-end all’insegna del revival Anni ’80 con il Cormòns Pop, evento all’insegna del revival, partito giovedì con appuntamenti tra musica, Tv, cinema, letteratura e videogame vintage. Venerdì 6 si parlerà del ciclo Mad Max con Giorgio Placereani e della musica italiana d’epoca con Ezio Guaitamacchi, che in Una zebra a pois intervisterà Ivan Cattaneo, poi protagonista live a Teatro con la sua band. Sabato 7, mostra del fumetto, videogioco e giocattolo anni ’80, Pop Comics Games (con interventi e concerti a tema come quello su console Gameby di Kenobit), presentazione del libro Filosofia degli anni ’80 di Tommaso Ariemma e revival televisivo degli anni di Drive In con Gianfranco D’Angelo. Chiusura domenica 8 con Vinilandia, Tullio Avoledo a parlare del ‘lato oscuro degli Anni ’80’ e le camminata letteraria ispirata a Blues dei colli - Blues Club 365 di Andrea Cardinale.