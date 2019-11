Coro Valussi e Marinelli Gospel Choir festeggiano 30 e 15 anni al 18° Gospel alle Stelle

30 e 15 anni di attività, traguardi importanti che il Coro Valussi e il Marinelli Gospel Choir festeggeranno il 15 dicembre, alle ore 18, sul palco del Teatro “Giovanni da Udine” in occasione del 18° “Gospel alle Stelle”, il concerto benefico organizzato dall'Associazione Comunità del Melograno Onlus a sostegno della Casa Famiglia per persone con disabilità intellettive di Lovaria di Pradamano.



“Qui si studia e si impara la pace”, non solo lo slogan riportato sulle divise, ma lo spirito guida dei giovanissimi del Coro Valussi che, diretti dalla Prof.ssa Rosanna Nassimbeni, sono chiamati ad aprire l’evento. Trent’anni costituiscono un traguardo tanto importante quando insperato per la formazione dell’omonima scuola secondaria di primo grado di Udine, che si contraddistingue per la partecipazione e il sostegno a numerose iniziative benefiche. Numerosi gli alunni che si sono avvicendati nel corso degli anni vivendo un contesto privilegiato dedicato anche al confronto e alla riflessione su tematiche attuali e significative che coinvolgono in prima persona i “cittadini di domani”.



Sarà la “sana pazzia” dei Maestri Rudy Fantin e Giovanni Molaro a guidare le voci del Marinelli Gospel Choir. Sono tante le note che nel corso di quindici anni sono risuonate nei corridori dell’omonimo Liceo di Udine dove l’entusiasmo e la voglia di celebrare la vita attraverso il canto gospel non sono mai venuti meno. Per festeggiare i tre lustri in programma una chicca musicale con il supporto di JAZ, giovane talento afroamericano apprezzato in diverse rassegne al fianco della “signora della musica” Cheryl Porter e nelle fila del rinomato coro gospel Summertime Choir con cui ha girato il mondo.



Acquistando il biglietto per assistere al concerto, dove è attesa anche l’eccezionale vocalità dello show choir “FreeVoices” accompagnati per l’occasione dal rinomato violinista Lucio Degani, sarà possibile partecipare alla lotteria abbinata. Primo premio Orologio T8 prodotto dalla sapienti mani di Tarondo Orologiai; in palio una sciarpa firmata Missoni, un soggiorno all'Hotel President di Lignano, un pacchetto viaggi offerto da Celtic Tours e un attrezzo sportivo offerto da Arteni. Per i buongustai, c'è la possibilità di aggiudicarsi delle confezioni di vino offerte dal Movimento Turismo del Vino FVG e il caffè prodotto da Gruppo Illiria.



Come tradizione, l'incasso della serata sarà devoluto a sostegno dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus, che dal 1996 opera a favore di persone adulte con disabilità intellettive ospitate presso la casa-famiglia di Lovaria di Pradamano.



I biglietti – 13,00€ interi, 9,00€ ridotti (under 18 e accompagnatori persone con disabilità) e gratuito (minori di 10 e persone con disabilità) – possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Nuovo "Giovanni da Udine" – dal martedì al sabato, dalle 16.00 alle 19.00 -, sul circuito Viva Ticket e presso la Feltrinelli di Udine – venerdì 9:30 alle 13:00 -.



L'evento è realizzato in collaborazione e con il sostegno del Comune di Udine, che l'ha inserito nella rassegna “Dicembre a Udine”, della Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Comitato Sport Cultura Solidarietà e Servizi per il Terzo Settore, con il contributo principale di Confindustria Udine, Crédit Agricole Friuladria, Moroso e Immobiliare Friulana Nord.