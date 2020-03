Coronavirus: il Teatro Stabile del Fvg si ferma

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia sospende l’attività fino al 3 aprile in ottemperanza al Decreto Ministeriale emanato in data 4 marzo per contrastare e contenere la diffusione del COVID-2019 su tutto il territorio nazionale. Il Teatro Stabile sta lavorando intensamente per affrontare una situazione che non ha riscontri nella nostra storia recente e si sta impegnando a riprogrammare, per quanto possibile, gli spettacoli sospesi secondo un diverso calendario.



Sarà nostra cura dare per tempo al pubblico notizie sugli eventuali spostamenti e tutti gli aggiornamenti necessari.

Per ora si specifica che non andranno in scena nelle date previste “Truman Capote”, “Antigone”, “Bodytraffic Los Angeles”, “Scintille”, “Slava’s Snowshow”, “Va Pensiero”, “Nel nome del padre” “Le affinità elettive”, e“Miseria e Nobiltà”.



La biglietteria del Politeama Rossetti rimane regolarmente aperta.