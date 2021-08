Cororgano porta la musica a Trieste, Palmanova e Marano Lagunare

Il Covid non ferma Cororgano 2021, il cartellone organizzato dal Coro Polifonico di Ruda e firmato da Manuel Tomadin con il quale, da diversi decenni ormai, si intende valorizzare il patrimonio organistico del Friuli Venezia Giulia e non solo. L’edizione di quest’anno, patrocinata da Ministero della cultura, propone all’attenzione degli appassionati di questo straordinario strumento tre professionisti di fama internazionale.



Il primo concerto è in programma giovedì 12 agosto a Trieste, nella chiesa evangelico-luterana di Largo Panfili. Con inizio alle ore 21 suonerà l’organo che fu di Julius Gugy, Phillip Christ, organista tedesco di fama internazionale. Proporrà un programma di musiche di Arcangelo Corelli, Felix Mendelsshon, Richard Wagner, Nicolas Lemmens e Sebastian Bach.



Il cartellone si sposterà il 19 agosto a Palmanova. Nel duomo dogale, sempre con inizio alle 21, suonerà Emanuele Cardi, organista napoletano con alle spalle numerosissimi primi premi ai più importanti concorsi internazionali. Proporrà musiche di Scarlatti, Durante, Porpora, Pergolesi e De Maio.

Il terzo appuntamento del cartellone – che aveva visto in apertura i concerti del Polifonico a Lignano Sabbiadoro e Bibione – è in programma a Marano Lagunare. Martedì 24 agosto sarà di scena, sempre con inizio alle 21, l’organista Enrico Viccardi, diplomatosi alla Hochschule fur Musik di Vienna. Proporrà musiche di Storace, Buxtehude, Muffat, Ruppe e Beethoven.



L’ingresso ai tre concerti sarà libero e gratuito fino alla capienza massima prevista in tempo di pandemia. Sarà obbligatoria la mascherina e il lavaggio delle mani.