Corrado Tedeschi e Martina Colombari in scena al Bobbio di Trieste

Dal 7 al 10 aprile arriva al Teatro Orazio Bobbio di Trieste la produzione Contrada, realizzata in collaborazione con Skyline, "Montagne Russe" di Eric Assous, commedia che debuttò per la prima volta in Francia nel 2004 con Alain Delon e Astrid Veillon.



A portare in scena questo testo nella sua versione italiana - già in tournée in diverse piazze italiane dove ha riscosso un grande successo di pubblico - un’inedita coppia formata dall’istrionico Corrado Tedeschi per la prima volta affiancato dall’affascinante attrice e modella Martina Colombari al suo debutto teatrale.



Eric Assous scomparso prematuramente alla fine del 2020 è stato un autore di successo di radio, di teatro e di cinema vincendo per ben due volte il Premio Molière, nel 2010 e nel 2015, mentre nel 2014 ha vinto il Grand Prix du Théâtre alla carriera dall'Académie française.



La pièce narra la storia di un uomo di cinquant’anni ed una giovane ed attraente donna. Si incontrano casualmente in un bar nel tardo pomeriggio e poi, lui, approfittando dell'assenza della moglie e del figlio, fuori città per una vacanza, la invita nel suo appartamento. Il tutto sembra il preludio ad una serata piacevole e spensierata. L’uomo inizia a sedurla ma succede qualcosa che frena le avances: lei cambia personalità, lo spiazza...da qui tutta una serie di esilaranti e piccanti colpi di scena, in un continuo salire e scendere, come sulle montagne russe, fino ad arrivare ad un inaspettato e toccante finale.



La commedia, diretta da Marco Rampoldi - già regista di precedenti lavori con protagonista Corrado Tedeschi come "Partenza in salita" di Gianni Clementi e " La Coscienza di Zeno" di Italo Svevo - è scritta con sapienza, è divertente e sorprendente e regala momenti di intensa commozione. Serali 20.30, domenica 16.30.Orari della biglietteria del Teatro Orazio Bobbio: da lunedì a venerdì 8.30-13.00 e 15.30-18.30, sabato 8.30-12.30 e 15.30 alle 18.30.