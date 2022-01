Corso di teatro per ragazzi a Cordenons

Riprenderà il prossimo mercoledì 12 gennaio, al Centro culturale Aldo Moro di Cordenons, il corso di teatro ragazzi tenuto da Federica Guerra di Ortoteatro, dedicato ai bambini tra i 7 e i 10 anni con cadenza settimanale dalle 17 alle 18 ogni mercoledì.



Si tratta di un divertente laboratorio sulla comunicazione teatrale, lo stare in scena, l'interpretazione di un personaggio e l'uso del corpo e della voce in maniera creativa



Il corso, cominciato a metà ottobre, si concluderà a fine marzo con un saggio finale ed è ancora possibile iscriversi alla seconda parte del corso, contattando per maggiori informazioni Lucia Roman al 349/8173804.