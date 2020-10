Corso per realizzare un cortometraggio di animazione

Come si crea un cortometraggio di animazione con pochi e semplici strumenti a disposizione? Continua con un laboratorio formativo - il primo di tre - il progetto sulla comunicazione dell’associazione culturale Espressione Est. In programma c’è per domenica 4 ottobre a Udine presso il Circolo Fotografico Friulano (Via Bezzecca, 77) un doppio appuntamento (ore 9-13 oppure 14.30-18.30, di fatto si tratta dello stesso laboratorio ripetuto in due turni) per chi volesse apprendere alcune regole di base. Il laboratorio si intitola Dalla parola alle immagini ed è condotto da Anna Givani e Francesca Gangarelli. La prima mostrerà ai partecipanti l’impiego della The Bloom Machine, un dispositivo meccanico da lei stessa ideato e che ricorda una lavagna luminosa sulla quale vengono posizionati materiali e piccoli oggetti (pezzi di stoffa, retine, vetri ed altro) che diventano essi stessi immagini proiettate destinate a creare l’animazione stessa. La costruzione della trama e del testo è affidata alla competenza della Gangarelli di “Matearium”-Laboratorio di nuove drammaturgie di San Daniele del Friuli, che guiderà i partecipanti nella creazione del racconto.



Le parole i e temi condivisi in gruppo convergeranno in uno storyboard disegnato e/o scritto che ognuno potrà personalmente realizzare. Il materiale raccolto diventerà in seguito la base su cui verrà costruito un cortometraggio animato finale che verrà presentato al pubblico () e condiviso online.Oggetto del cortometraggio di animazione sarà il tema della comunicazione Non violenta, così come trattato nel convegno organizzato dalla stessa associazione Espressione Est lo scorso 26 settembre. Un metodo applicabile in tutti gli ambiti, che migliori la qualità della vita in situazioni di conflitto.: contattare il numero +39 347 8737763 o scrivere a info@espressione-est.com