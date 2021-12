Cortometraggi di giovani autori locali al Kinemax

Serata di cortometraggi di giovani autori locali il prossimo lunedì 13 dicembre alle 20.30 al Kinemax di Gorizia. La lista delle opere cinematografiche in programma comprende i corti realizzati in occasione del 10° Campus cinematografico per giovani che ogni anno si svolge a Nova Gorica grazie al Kinoatelje e alla Fondazione Silvan Furlan, i cortometraggi degli studenti del Liceo artistico di Nova Gorica e dell’Istituto professionale R. M. Cossar di Gorizia. Gli studenti dell'Accademia delle belle arti dell'Università di Nova Gorica presenteranno una selezione di produzioni d'animazione, mentre gli studenti del Dams Cinema - Università degli Studi di Udine - proporranno alcune opere cinematografiche restaurate e digitalizzate.

Alle 19 al Trgovski dom si terrà poi anche un’ulteriore presentazione della mostra multimediale By my side/ Ob meni/ Accanto a me, che rimarrà visitabile sia in questa sede che alla Carinarnica (ex valico San Gabriele) fino al 15 dicembre.