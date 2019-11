Cortomontagna 2019, ecco i vincitori

Annunciati oggi nel pomeriggio di sabato 30 novembre, al Nuovo Cinema David di Tolmezzo, i vincitori di Cortomontagna 2019, dopo la proiezione e il commento di alcuni dei corti a concorso selezionati dalla giuria e dopo l’incontro con Spinotti, Oleotto e Poillucci sulla complessa tematica dei luoghi dei film.



Tra le circa 500 opere iscritte provenienti da tutto il mondo, 142 i corti ammessi dei quali 37 sono entrati a far parte della rosa finale. Due le menzioni speciali: a “Ferrate e stambecchi” di Franco Longo - Italia (2019) in cui emerge l'essenza della montagna mettendo a confronto le abilità degli animali con quelle delle persone e a “Le stagioni del Dimon” di Edy Plazzotta - Italia (2019), una singolare prospettiva del paesaggio naturalistico del Monte Dimon. Per la bellezza, lo spessore e l’alto livello dei numerosi cortometraggi giunti nella sede di Cortomontagna da esaminare, arduo è stato il compito della giuria composta da Dante Spinotti, Annalisa Bonfiglioli, Federico Gallo, Livio Jacob, Sara Martin e Gabriele Moser, che hanno selezionato tre vincitori “pari merito” provenienti da Italia, Austria, Federazione Russa. “In Search of a Peak” di Alexander Dyachenko - Federazione Russa(2019) è stato scelto per la grande cura del dettaglio, l’attenzione ai colori emozionanti della montagna e della natura incontaminata. Gleb Sokolov, anziano scalatore delle più alte montagne del mondo si racconta con voce profonda e attraverso le immagini di molte delle sue imprese, alternate a momenti di quotidianità, dando così l’occasione allo spettatore di immergersi nella vita avventurosa del protagonista aprendo la strada a molte riflessioni. Pur con una struttura narrativa molto tradizionale, il documentario presenta immagini di grande potenza visiva e una storia di montagna decisamente avvincente. Sul podio anche “Auspicio” di Elena Goatelli e Angel Luis Esteban Vega - Italia (2019), un documentario cortometraggio che pone domande cruciali per il futuro di tutti, quesiti a cui prima o poi saremo chiamati a dare una risposta. Attraverso una narrazione che si avvale anche di un punto di vista scientifico e che diventa ancora più incisiva quando le immagini si trasformano in metafora, questo corto sfocia in cenni poetici e delicati, uno sguardo inedito e diverso sull’attualissimo tema del cambiamento climatico. Il terzo a salire nell’olimpo dei vincitori è il cortometraggio “The Pinnacle of Rush” di di Alan Smithee - Austria (2019), la storia di Uleli Kestenholz, atleta che si è cimentato con ogni tipo di sport estremo e ora si dedica al freeride. Con un ritmo compositivo a tratti quasi troppo frenetico, viene raccontata una nuova, spettacolare e inedita via per lo sport alpino. Un montaggio veloce, accompagnato da un tappeto sonoro incalzante, alternato a rallenty, immagini in bianco e nero, time-lapse costruiscono il racconto di una pratica sportiva recentissima che dona l’unicità del contatto con i luoghi più sacri e incontaminati delle vette montane.



Cortomontagna 2019 - il concorso collegato al Premio letterario Leggimontagna - è organizzato dall’ASCA, Associazione delle Sezioni CAI di Carnia - Canal del Ferro - Val Canale, in collaborazione con l’UTI, Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, il Consorzio BIM Tagliamento e con il contributo e la partnership di prestigiosi Enti e Istituzioni.



Nella foto da sinistra Matteo Oleotto, Roberto Cavallini (produttore di “Auspicio” - menzione) Federico Poilucci ( presidente Film commission FVG), Annalisa Bonfiglioli (giurata Cortomontagna).