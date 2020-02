Cortomontagna presenta 'Queen without land' a Prato di Resia

Giovedì 6 febbraio 2020, alle ore 21.00, a Prato di Resia, nella sala consiliare del municipio sarà proposto il filmato QUEEN WITHOUT LAND, uno spettacolare film sull’incontro tra Frost, splendida mamma orso polare, i suoi cuccioli e un regista, a partire dal loro primo contatto nel 2013 alle Svalbard, e sulla loro lotta per la sopravvivenza, mentre il ghiaccio si scioglie a velocità record.

L’innalzamento delle temperature è responsabile di cambiamenti drammatici nel loro ecosistema, ma la bellezza dell’Artico resta abbagliante. Evitando interpretazioni didattiche, il film è una riflessione sul posto dell’uomo sulla terra e un omaggio alla vita.

L'evento rientra nel progetto "Al cinema con cortomontagna" in collaborazione con Trento Film Festival 365, il Comune di Resia ed il Parco naturale delle Prealpi Giulie.