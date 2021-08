Cosa sono le nuvole?, concerto all'alba ad Aprilia Marittima

A Nei Suoni dei Luoghi ritorna l’atteso e suggestivo appuntamento con il concerto all’alba. Sabato 21 agosto alle 5.30 nella Piazzetta Imbarcadero della darsena di Aprilia Marittima, in comune di Latisana, andrà nuovamente in scena l’insolito e piacevole risveglio all’insegna dell’ottima musica in riva al mare. Con “Cosa sono le nuvole?”, la cantante di fama internazionale Petra Magoni e la liutista Ilaria Fantin guideranno il pubblico in un emozionante viaggio dalla musica del 500 ai giorni nostri. I biglietti per l’evento, organizzato in collaborazione con Pro Latisana e Yachting Club Aprilia Marittima, sono in vendita sulla piattaforma 2Tickets.it e lo saranno anche il giorno del concerto alla biglietteria. Tutte le info e il calendario completo su www.neisuonideiluoghi.it .



Emozioni di passaggio, come le nuvole, attraverso le straordinarie note di Sinéad O’Connor, Fabrizio De André, Domenico Modugno, Joni Mitchell, Deep Purple in un concerto-racconto dove il suono dell’arciliuto di Ilaria Fantin si fonde con il timbro unico di Petra Magoni, creando una sinergia originale, sempre nella direzione del pubblico. Un viaggio che ripercorre la musica dall’antico 1500 ai giorni nostri, note che hanno fatto la storia e che, grazie alle abili corde di Petra, riescono a rinascere sotto una nuova luce. Classica, rock, popolare, folk, leggera, la musica si allontana dalle etichette e si libera dal tempo, interpretando note e parole che, anche a distanza di secoli, parlano ancora di noi, di oggi.



Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Spettacolo e con il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.