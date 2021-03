Cosa ti rode? presenta l'attrice e performer Sara Alzetta

La nota attrice e performer di Trieste, Sara Alzetta, sarà il prossimo ospite di "Cosa ti rode?", la rubrica di intrattenimento culturale della Contrada, a cura di Enza De Rose e Daniela Sartogo, che ogni lunedì in diretta sui suoi canali social (Facebook e YouTube) porta novità e curiosità legate ai personaggi intervistati.



Questa volta, il 22 marzo alle 18, con Sara si parlerà dei grandi nomi del teatro con cui ha lavorato, da Strehler a Servillo, ma anche di Dante, di social, di fiction e beh.. anche di menopausa! E naturalmente si parlerà di teatro!



In diretta streaming dal Teatro dei Fabbri di Trieste, Enza De Rose ripercorrerà con lei la sua formazione, la carriera, alcuni suoi spettacoli, l'attività di formazione e qualche suo video realizzato "in casa".