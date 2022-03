Cosmo con 'La Terza Estate dell'Amore' a Nottinarena

All’anagrafe si chiama Marco Jacopo Bianchi, ex professore di storia, in arte si chiama Cosmo ed è uno dei nomi di spicco della nuova musica italiana, nonché il principale esponente della scena elettronica, capace di innovare la musica pop portandola in una dimensione da clubbing, quella che ti fa vivere la musica cantandola e ballandola dall’inizio alla fine.



Già frontman dei Drink To Me, nell’autunno del 2012, Cosmo inizia a farsi conoscere sul web come solista e nel 2013 pubblica il suo primo album “Disordine”, un insieme di danze sfrenate e, allo stesso tempo, riflessioni intimiste. Nel 2016 fa il “grande salto” con L’Ultima Festa, il singolo certificato disco d’oro che lo fa conoscere al grande pubblico e anticipa l’uscita del secondo omonimo disco che lo fa emergere come uno dei nomi più interessanti del panorama musicale italiano, tanto da riuscire ad aggiudicarsi il premio “Miglior Album Italiano dell’anno” di Rolling Stone. Il 2018 è l’anno della consacrazione definitiva con “Cosmotronic”, un doppio album che gioca sulle molteplici anime artistiche del cantante, dj e produce, ovvero la canzone d’autore e la musica da club finalmente fusi in uno stile unico e originale, che poi trovano la loro massima espressione artistica dal vivo.



E anche ora, dopo due anni pandemici caratterizzati dal distanziamento e dal posto a sedere, Cosmo si è confermato come uno dei principali attori della scena live in Italia: il suo concerto all’Alcatraz a Milano è stato il primo live assoluto in Italia con i posti in piedi e senza distanziamento. E altrettanto lo farà, finalmente, la prossima estate dando vita a La Terza Estate dell’Amore, ovvero lo show da ballare senza sosta in cui suonerà tutte le sue hit e anche i brani tratti dal suo nuovo omonimo disco, il suo manifesto culturale, che vuole celebrare il ballo come atto politico., inserito nel cartellone di “”, la rassegna organizzata da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune, Lisagest e PromoTurismoFVG.I biglietti per questo nuovo elettrizzante concerto saranno in vendita, a partire dalle ore 12:00 di giovedì 24 marzo online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.Dedicato alle tematiche di rinascita del corpo, condivisione e liberazione, “La Terza Estate dell’Amore” è un disco maturo e complesso, libero dalle logiche imposte dal mercato, che ha da subito stregato pubblico, critica e addetti ai lavori e che troverà il suo massimo sviluppo dal vivo: ogni show di Cosmo diventa una festa da ballare senza sosta, nella quale al centro di tutto rimane sempre la musica, la vera protagonista, supportata da un disegno luci che porta quasi a disorientare il pubblico.