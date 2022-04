Cosmo fa tappa a Lignano Sabbiadoro

Sono passati pochi giorni dall’enorme successo de La prima festa dell’amore e Cosmo annuncia oggi le prime date del caldissimo tour estivo, prodotto da Dna Concerti, che lo porterà in giro per l’Italia a partire da giugno.

Da sempre manifesto della voglia di ballare, cantare, abbracciarsi e divertirsi, la dimensione di Cosmo - al secolo Marco Jacopo Bianchi, cantautore, disc jockey e produttore discografico italiano - avanza a passo svelto nella sua nuova bellissima e tanto attesa pagina live, inaugurata dal Blitz milanese dello scorso autunno e dal vero e proprio festival La prima festa dell’amore, che lo scorso weekend ha riunito a Bologna 9.000 persone in tre giorni, un pubblico vario, coloratissimo, di diverse età, estrazioni e provenienze geografiche, in pista dal pomeriggio fino a tarda notte per un’esperienza collettiva unica e irripetibile.

Nel calendario, in continuo aggiornamento, è già stata inserita una tappa in Fvg: l’appuntamento è per il 19 agosto nell’Arena Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro.

