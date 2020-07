Cosmoteatro presenta 'Il pescatore e la moglie'

Giovedì 16 luglio quinto appuntamento della rassegna “Parchi Animati che si svolge a Cividale Del Friuli. Ad esibirsi al Belvedere, lo slargo sito dietro la chiesa di Santa Maria dei Battuti dopo il ponte del diavolo sulla riva del fiume Natisone, sarà Cosmoteatro che presenterà lo spettacolo Ginetto e la Via della Felicità. Lo spettacolo e una libera interpretazione della fiaba Il pescatore e la moglie dei Fratelli Grimm. Lo spettacolo inizierà alle ore 17,30 l’ingresso e libero, per parteciparvi in conformità delle misure anti Covid 19 è obbligatoria la prenotazione al nominativa al numero 0432 710302