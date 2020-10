Covid: The Space Cinema modifica gli orari delle proiezioni

Alla luce delle ultime decisioni rese note dai governi regionali con l’obiettivo di contenere la diffusione e il contagio da Covid-19, The Space Cinema precisa che tutti i multisala del circuito continuano a svolgere regolarmente la propria attività, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme previste, ma a partire da oggi, venerdì 23 ottobre, la programmazione sarà organizzata in modo che gli ultimi spettacoli si concludano in tempo utile per consentire al pubblico il rientro presso le proprie abitazioni, compatibilmente con i limiti orari indicati nelle rispettive ordinanze.



Pertanto, nella Regione Lazio, le proiezioni presso i The Space Cinema di Roma Moderno, Parco de’ Medici e Guidonia termineranno entro le ore 23:30.

Nella Regione Lombardia, le proiezioni presso i The Space Cinema di Milano Odeon, Cerro Maggiore, Rozzano e Vimercate termineranno entro le ore 22:30.

Nella Regione Campania, le proiezioni presso i The Space Cinema di Napoli, Nola e Salerno termineranno entro le ore 22:30.



Nessuna modifica, invece, per i The Space Cinema presenti in Regione Piemonte, dove gli orari dei multisala di Beinasco e Torino rimangono invariati e le proiezioni proseguono regolarmente, anche nel weekend.Per le Regioni sopracitate, si invita il pubblico a conservare il biglietto del cinema, per eventuali controlli da parte della autorità competenti., per assicurarsi il proprio posto in sala e assistere alla proiezione in sicurezza, evitando assembramenti.che attraverso uno specifico algoritmo gestisce e regola la corretta disposizione tra le persone o i gruppi di persone.